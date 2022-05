Scoringsshow av Moen Nilsen i dramafinale: – Helt magisk

JORDAL AMFI (VG) (ØIF Arendal – Elverum 32–35) Han ble hentet til Elverum som annetvalg. Men i NM-finalen dominerte Stig-Tore Moen Nilsen med sine 12 scoringer. Paris Saint-Germain fikk nei da de forhørte seg om Elverum nye målmaskin.

– Det han gjør her er helt magisk rett og slett, mener Elverum-playmaker Tobias Grøndahl.

Den skuddsterke bakspilleren fra Skjervøy i Troms har vist klasse på høyrebacken etter at stjernen Dominik Máthé ble langtidsskadet. Han er for lengst klar for PSG. Med ungareren på skadelisten tok Moen Nilsen over hovedrollen og leverte 10 scoringer mot Nikola Karabatic & co. i Champions League-playoffet i mars.

Så kom telefonen fra PSG om Elverum ikke har en ny høyreback å tilby. Men da ble det nei. Cuphelten fra Nord-Norge klager ikke.

– Det var ekstra godt for meg. Jeg hadde en tøff start med skader i Elverum. Nå begynner selvtilliten å komme tilbake. Det gjør meg ingen ting at PSG fikk nei. Jeg har barn og stortrives i Elverum, sier han til VG.

Men Elverum måtte slite for sin fjerde strake NM-triumf.

– En tøff match. Da gjør det ekstra godt å vinne. Et bra lag å spille mot, sier Stig Tore Moen Nilsen.

Dramaet toppet seg da ØIF Arendals Lars Jakobsen gikk i klinsj med Elverum-playmaker Magnus Grøndahl ni minutter før slutt. Dansken fikk rødt kort da kampen sto og vippet på uavgjort.

– Lars kom brått ut og var uheldig på hvordan han traff meg. Jeg landet rett på ryggen, sier Grøndahl. Han mener rødt kort var riktig og får støtte av ØIF Arendals Jørg Fiala Gjermundnes.

– Jeg så det ikke så godt, men fra min synsvinkel så det ut som rødt, sier han

Thomas Solstad sendte Elverum på direkten i ledelsen 28–29 og ga aldri fra seg initiativet.

– Jeg føler ikke at det var avgjørende. Vi var der, men ble for unøyaktige de siste 10 minuttene, sier Fiala Gjermundnes.

Elverum-keeper Emil Kheri Imsgard rett etterpå dro opp finalens andre dobbeltredning på straffekast. Olaf Richter Hoffstad bommet to ganger og den regjerende mesteren kunne storme i angrep.

Svenske Christopher Hedberg sendte Elverum opp i tomålsledelse. Keeper Thorsten Fries reddet og Kiel-klare Eric Johansson skjøt østerdølene opp i tremålsledelse før Moen Nilsen hamret inn sin 12. for finalen.

Det initiativet ga de aldri fra seg. Fries reddet to nye klare muligheter fra Richter Hoffstad før Hedberg og Sindre Heldal sikret favoritten NM-gullet og klubbens 21. tittel totalt.

Hele 20 av dem er tatt siden 2008.

KJEMPET: Frederik Børm og ØIF Arendal ga Elverum tøff kamp.

ØIF Arendal gikk rett i strupen på Elverum fra start i sin første cupfinale siden NM-triumfen i 2014.

Jørg Fiala Gjermundnes satte inn et raskt hat trick og førte sørlendingene opp i 3–1-ledelse i en forrykende 1. omgang.

Etter 30 minutter sto det 19–19.

Elverum-trener Børge Lund tok ut keeper Imsgaard og satset på syv mot seks i angrepsspillet. Høyresiden med Stig-Tore Moen Nilsen (8 mål) og Kasper Lien (5 mål) holdt scoringsshow sammen med Tobias Grøndahl.

Sistnevnte fintet Arendal-keeper Kristijan Jurisic kraftig ned på baken i kunstavslutning på kontring.

– Vi må opp et nivå i forsvar, mente Arendal-trener Luka Panza i TV 2-intervjuet.

– Vi må litt opp i intensitet i forsvarsspillet, varslet Elverum-trener Børge Lund.

Men laget hans hang veldig godt med storfavoritten. Tre baller ble satt i åpent mål og angrepsspillet lignet ikke på taktene som ga ØIF Arendal 6. plass i eliteserien denne sesongen.

Jørg Fiala Gjermundnes fikk godt følge av Olaf Richter Hoffstad på venstrekanten og danskene Lars Jakobsen og Fredrik Børm. Elverum fikk bakoversveis defensivt som om Kiel eller PSG hadde vært motstander i Champions League.

Men ØIF Arendal bet seg fast. Etter 40 minutter utlignet Sondre Paulsen til 26–26 etter at den tidligere landslagsspilleren hadde bommet på fire muligheter før pause.

Eric Johansson sendte Elverum i ny ledelse. Magnus Søndenå stormet inn en ny utligning. Det sto uavgjort til ni minutter gjensto.

Så toppet det seg med rødt kortet.

Elverum grep initiativet og vant tittelen.

Nå drømmer de om å avslutte sesongen med sluttspillseier og dermed ha vunnet alt i Norge. Elverum og ØIF Arendal leder sine semifinaler 2–0 i best av fem kampermot henholdsvis Nærbø og Drammen.