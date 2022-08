Casper Ruud fikk advarsel etter toalett-krangel - klar for kvartfinale

(Ruud – Bautista Agut 2–1) Casper Ruud (23) ble irettesatt av dommeren da han ikke brukte en toalett-pause riktig. Etterpå snudde han kampen.

Ruud er klar for kvartfinale i den tredje runden av ATP 1000-turneringen i Montreal. Etter å ha vunnet 6–7, 7–6, 6–4 mot Roberto Bautista Agut. Kampen varte i tre timer og 18 minutter, men ble brutt opp etter andre sett på grunn av regnvær.

– Jeg kjente det i beina og intensiteten var tøff å takle, men heldigvis kom det regn. Det ga meg tid til å få tilbake krefter, så jeg kan takke værgudene for å gi meg litt ekstra tid og energi, sa Ruud etter kampen på Discovery sin sending.

Nordmannen tapte første sett i tiebreak 6–7 mot spanjolen i ATP 1000-turneringen i Montreal. Men han slo tilbake i andre sett som også gikk til tiebreak. Setballen til Ruud var en nydelig backhand helt nede ved linjen som spanjolen var sjanseløs på.

I tredje sett, som ble utsatt på grunn av regnvær, var Ruud i førersetet og hadde mange matchballer mot Bautista Agut. Til slutt seiret Ruud 6–4 i settet.

STERK SEIER: Casper Ruud gjorde jobben i Montreal.

Nordmannen ligger på syvendeplass på verdensrankingen og er den fjerde høyeste seedede spilleren i turneringen. Daniil Medvedev, Carlos Alcaraz og Stefanos Tsitsipas har alle røket ut. Det gjør at Ruud er den høyest seedede spilleren gjenværende. Han øyner nå sjansen for å vinne sin første ATP 1000-turnering.

– Det er helt klart en god mulighet, men det er fortsatt mange gode spillere igjen i turneringen, sa Ruud.

Da det andre settet skulle starte, fikk nordmannen advarsel fra dommeren for usportslig oppførsel. Ruud skal ha bedt om en pause for å gå på toalettet, men han gikk angivelig aldri på do. Istedenfor skiftet han bare tøy. Nordmannen virket tydelig oppgitt.

Slik gikk samtalen mellom dommeren og Casper Ruud:

Dommeren: – Du må gå på toalettet også. Det er regelen.

Casper Ruud: – Hvis jeg må skifte undertøy, hva skal jeg gjøre, gjøre det på banen?

Dommeren: – Nei, du gjør begge deler. Det er kalt en «bathroom break». Regelen går under «bathroom break rule», du kan skifte klær, men du må også gå på toalettet.

Casper Ruud: – Så jeg må bare late som at jeg tisser?

Dommeren: – Ja, du må gå på toalettet, når du sier at du skal på toalettet.

Casper Ruud: – Jeg sa ikke at jeg skulle på toalettet. Jeg sa at jeg skulle skifte.

Dommeren: – Ja, og det går inn under «bathroom break»-regelen.

Casper Ruud: – Så neste gang «faker» jeg at jeg går på toalettet?

Dommeren: – Det er din business, men når du ikke går dit må jeg gi deg en advarsel.

Casper Ruud: – Og advarselen er en 3000 dollar bot eller noe?

Dommeren: – Det har jeg ingen anelse om.

Ifølge The Guardian endret Det internasjonale tennisforbundet (ATP) toalett-regelen for herrer i fjor til at man kun har mulighet til å gå på do en gang i løpet av kampen. Det må skje mellom sett, og ikke ta lenger enn tre minutter.

I kvartfinalen venter vinneren av Cameron Norrie og Felix Auger-Aliassime.