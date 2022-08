Reagerer etter alvorlig skade: – Det er helt unødvendig

(Everton – Chelsea 0–1) Everton-spilleren Ben Godfrey (24) pådro seg en alvorlig skade i serieåpningen mot Chelsea. Både Eirik Bakke og Freddie Ljungberg mener dommeren burde blåst av før situasjonen oppsto.

Publisert Publisert For mindre enn 40 minutter siden

Kampen var bare ti minutter gammel da Godfrey kastet seg inn i en takling i Chelseas Kai Havertz. Everton-stopperen skadet seg i prosessen og signaliserte umiddelbart at han trengte behandling.

Se situasjonen i videoen øverst i saken.

Everton bekrefter på Twitter at det skal dreie seg om en skade i den nedre delen av beinet til Godfrey. Trolig er det snakk om et brudd for 24-åringen. Godfrey ble fraktet av banen på båre mens han fikk oksygentilførsel.

– Det er kjedelig å se at en ung gutt får en skade i første seriekamp som gjør at han mest sannsylig er ute resten av sesongen, sier tidligere Leeds-spiller og Viaplay-ekspert Eirik Bakke.

Både han og den tidligere Arsenal-helten Freddie Ljungberg var kritiske til måten situasjonen oppsto. Everton-keeper Jordan Pickford slengte seg etter ballen for å forhindre en corner etter et svakt tilbakespill. TV-bildene viste at ballen hadde passert dødlinjen med hvert fall en halv meter, men likevel lot dommerteamet spillet gå.

– At det skjer, er helt unødvendig. Du kan ikke klandre alle, men noen må få med seg at ballen er ute, sier Bakke.

forrige

fullskjerm neste TRISTE BILDER: Det ble et langt opphold i spillet etter Ben Godfreys stygge skade. 1 av 2 Foto: Jon Super / AP

Som følge av introduksjonen av videodømming, lar dommerne gjerne spillet gå og venter med å blåse til situasjonen er avklart.

– Som spiller og trener tenker jeg at man gir en mulighet til at noe sånt skjer. Er det verdt det når man ser at han blir såpass ille skadet? Kanskje man skal blåse? spør Ljungberg.

Duoen er ikke de eneste som reagerer på at det ikke ble blåst:

Den første omgangen var svært oppstykket. En av grunnene var Godfreys skade, men også på grunn av mange dødballer. Faktisk fikk Chelsea hele 13 hjørnespark i løpet av førsteomgang.

Lagene så ut til å gå til pause på 0–0, men syv minutter på overtid fikk Chelsea-spiller Ben Chilwell straffe etter en forseelse av midtbanespiller Abdoulaye Doucouré. Jorginho var iskald fra ellevemetersmerket.

Begge lag fikk et par solide sjanser i annenomgang, men Jorginhos scoring ble stående som kampens eneste. Dermed kunne Chelsea juble for sin første seier på Goodison Park siden april 2017.

– En seier er en seier. Vi må bli bedre, men en seier hjelper for atmosfæren og lagmoralen, sier Chelsea-trener Thomas Tuchel.

PS: Også Chelseas nysignering Kalidou Koulibaly (31) måtte ut, men ifølge Tuchel var det bare på grunn av kramper.

Publisert Publisert: 6. august 2022 20:38 Oppdatert: 6. august 2022 21:03