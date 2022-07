Tyskland videre til semifinale etter kjempetabbe: – Trist og utilgivelig

(Tyskland – Østerrike 2–0) Østerrike hadde få problemer med å sende det norske landslaget ut av EM, men med ineffektivitet og forsvarstabber, ble kvartfinaleoppgaven litt for vanskelig mot Tyskland.

TABBE: Det var vanskelig for Manuela Zinsberger å erkjenne tyskernes 2–0-scoring.

Publisert Publisert For mindre enn 30 minutter siden

I 1. omgang sendte Lina Magull Tyskland i føringen etter at flere i det østerrikske forsvaret rotet bort ballen på klønete vis - noe som Alexandra Popp utnyttet. Angriperen sendte ballen 45 grader ut til Magull som hadde få problemer med å avslutte i det lengste hjørnet.

Men like før slutt kom den verste tabben.

Manuela Zinsberger skulle bare enkelt klarere ballen, men keeperen brukte for lang tid og klarerte rett i en årvåken Popp. Ballen traff Popp som kastet seg inn med nebb og klør. Istedenfor at Østerrike kunne jakte ekstraomganger, gjorde Zinsberger tyskernes oppgave i sluttminuttene langt enklere.

– Det er helt unødvendig og utilgivelig, sa NRK-ekspert Carl Erik Torp.

– Fryktelig tabbe, sier Aleksander Schau i NRK-studio etter kamp.

Det var en tydelig preget Zinsberger som ble trøstet av lagvenninnene.

KLEM: Manuela Zinsberger og Carina Wenninger gir hverandre en klem etter kvartfinale-tapet.

– Trist og urettferdig for et godt østerriksk lag å avslutte mesterskapet på en slik måte, fulgte Elise Thorsnes opp i studio.

Tyskland var store forhåndsfavoritter, men Østerrike produserte nok av store sjanser til å sikre seieren på Brentford Community Stadium torsdag.

Østerrike hadde flere muligheter til å gå i ledelsen tidlig i kampen – med Marina Georgieva som headet i stolpen og Hickelsberger som sløste vekk en god skuddmulighet. Istedenfor ble de straffet av tyskerne for ineffektivitet og dårlig forsvarsspill.

SCORET: Lina Magull sendte Tyskland i ledelsen 25 minutter ut i førsteomgang.

20 sekunder ut i annenomgang var det tyskernes tur til å treffe metallet. Venstreback Giulia Gwinn avsluttet i stolpen innenfor Østerrikes 16-meter, men marginene var ikke på Gwinns side.

Marginene på sin side hadde heller ikke Barbara Dunst som måket ballen i tverrliggeren fra rundt 35 meters hold, men duppen kom litt i det seneste laget for østerikkeren. Så var det duket for nok et stolpetreff for østerrikerne da Puntigam avsluttet i stolpen etter et hjørnespark like etter.

– Nå synes jeg synd på østerrikerne, sa Stabrun Smith da Østerrike avsluttet i stolpen for deres tredje gang etter 56 minutters spill.

Med drøyt ti minutter igjen å spille fikk TV-seerne servert det som kunne vært en kandidat til EMs vakreste mål da Klara Bühl skrudde ballen på nydelig vis, men den traff også metallet.

SEMIFINALE: Tyskland møter vinneren av Frankrike og Nederland i semifinalen.

En av EMs verste bommer kom like etter da Bühl, fra langt enklere hold, skulle sende ballen i det åpne buret, men det sto fremdeles 1–0 etter at hun avsluttet, utrolig nok, utenfor mål.

Bühl ble reddet av sin lagvenninne Popp som straffet klønete keeperspill da Zinsberger bare skulle måke ballen langt opp, men som heller gikk i føttene på Popp og i nettmaskene.

Tyskland møter vinneren av Frankrike og Nederland i semifinalen.