Ruud har vunnet seks finaler på rad: – Casper er en tøffing

Casper Ruud er klar for sin aller største finale. Med seg inn på Hard Rock Stadium i Miami har han en meget sterk finalestatistikk. 23-åringen har vunnet syv av sine ni ATP-finaler.

MANN FOR STORE ANLEDNINGER: Casper Ruud har en meget sterk finalestatistikk.

Norges tennisstjerne har vunnet sine seks siste finaler på verdensnivå.

– Casper er en tøffing. Det viste han også i semifinalen. Han klarer å vinne en så viktig match på en vanskelig dag med tøffe forhold, sier trener Christian Ruud til VG, etter at sønnen satte Francisco Cerundolo på plass med 6–4, 6–1 i sterk hete og høy luftfuktighet fredag.

Søndag spiller Casper Ruud sin første finale i tennissportens nest høyest rangerte turnering – Masters 1000. Bare de fire Grand Slam-turneringene er større.

– Det mentale betyr mye. Det er fort gjort å bli nervøs og defensiv. Men jeg tenker ikke på hva jeg spiller om. Man prøver bare å vinne kampen. Det kribler selvsagt litt ekstra kvelden før, sier Casper Ruud til VG.

– Men når man kommer i gang, så klarer i hvert fall jeg å sette de tankene til side og fokusere på tennisen. Det blir spennende å se hvordan jeg klarer å håndtere denne situasjonen på søndag, legger han til.

I finalen, som starter 19.00 søndag, vil han møte den spanske tenniskometen Carlos Alcaraz.

FØRSTE SEIER: Casper Ruud ble første nordmann til å vinne på ATP-touren da han vant Argentina Open i 2020.

Ruud tapte sin første ATP-finale for tre år siden. I 2020 vant han sin første seier i Buenos Aires før han røk på et vondt tap sin neste finale – i Chile.

– Da fikk jeg virkelig kjenne på forskjellen mellom å vinne og tape en finale. I fjor tenkte jeg ekstra på det foran hver finale jeg spilte. Da klarte jeg å få frem min beste tennis egentlig i alle av dem, sier han.

Ruud har viet omtrent hele livet til tennis og bruker det som et mentalt argument overfor seg selv.

– Hvorfor har jeg giddet å fly 10–12 timer over til USA for å tape en kamp? Det har ofte funket for min del. Når jeg legger ned så mye tid og energi i livet på tennis, så må jeg i hvert fall gjøre turen verdt det, sier han.

Casper Ruud vant fem strake finaler i fjor og fulgte opp med en ny finaleseier da han for andre gang vant i Argentina tidligere i vinter.

Dermed er Snarøya-mannen ubeseiret i finaler i over to år.

– Han har vunnet mange finaler og er tøff i de viktige situasjonene. Jeg er veldig stolt over det, sier Christian Ruud.

Men Casper Ruud tror finalen på hjemmearenaen til Miami Dolphins blir alt annet enn enkel.

– Jeg må spille min karrieres beste tennis om jeg skal vinne finalen på søndag, slår han fast.

I semifinalen om fremgangsrike Cerundolo slet han lenge, men rullet til slutt over argentineren.

– Det var mentalt tøft. Jeg ble brutt i starten, det var fuktig og varmt, med 32–33 grader så blir det også fysisk mer utfordrende. Det er ikke slike forhold du ønsker deg. Men det må jeg bare ta. Det er det samme for motstanderen, mener han.

Mentaltrener Erik Betrand Larssen kom inn i Team Ruud da Casper var bare 14 år gammel.

– Han har vært en viktig brikke i den mentale utviklingen, mener Christian Ruud.

– Vi har hatt et godt samarbeid i 8–9 år. Han har en rå innstilling og har fått meg til å tenke at ingenting er umulig. Å være en harding i hodet, forklarer Casper Ruud.

Han opplyser at samarbeidet ble avsluttet da Erik Bertrand Larssen skulle gå alene til Sydpolen. I januar nådde han målet etter å ha gått ned 28 kg på sine 60 ensomme dager gjennom isødet. Ruud kaller det «imponerende».

– Nå har vi ingen annen spesiell hjelp på det mentale, sier han.

Fakta Ruuds finaler 2022 Buenos Aires: Seier mot Diego Schwartzman. 2021 San Diego: Seier mot Cameron Norrie. 2021 Kitzbühel: Seier mot Pedro Martinez. 2021 Gstaad: Seier mot Hugo Gaston. 2021 Båstad: Seier mot Federico Coria. 2021 Genève: Seier mot Denis Shapovalov. 2020 Santiago: Tap mot Thiago Seyboth Wild. 2020 Buenos Aires: Seier mot Diego Schwartzman. 2019 Houston: Tap mot Cristian Garín. Alle finalene i ATP 250-turneringer. Les mer

Casper Ruud setter stadig nye rekorder. I neste uke er han oppe på 7. plass på verdensrankingen. Etter ni finaler på ATP 250-nivået er han klar for en finale av en helt annen dimensjon.

– Dette betyr mye selvfølgelig. Jeg har vært i tre (ATP 1000) semifinaler tidligere og ikke fått det til. Det er i finalen det meste av moroa skjer. Det er gøy å komme seg dit, sier «finaledyret» Ruud.

– I fjor fikk jeg seirer i mindre turneringer enn dette. Det er gøy å få et gjennombrudd og betalt tilbake for arbeidet man legger ned. Dette er en god tilbakemelding om at jeg kan gjøre det godt i de største turneringene i verden, legger han til.

STJERNEBESØK: Den argentinske tennislegenden Gabriela Sabatini – tidligere vinner av US Open – var på plass under fredagens semifinale. Stjernen måtte innse at landsmannen Francisco Cerundolo etter hvert var sjanseløs mot Casper Ruud.

I kvartfinalen natt til torsdag slo Casper Ruud verdensfirer Alexander Zverev 2–1 i sett. Han kaller det sin «beste seier så langt».

– Jeg vil trekke frem to enkle ting: Serve og retur. Det har stemt veldig bra her. Jeg har servet bra og fått kortet ned poengene med det. Jeg har også klart å få mange returer inn og mange baller i spill. Det har gjort at jeg har kommet meg over fra defensiven til offensiven i mange ballvekslinger, beskriver han.

Grusspesialisten legger heller ikke skjul på underlaget i på hardcourtbanen i Miami passer ham.

– Forholdene her passer bra for min del. Det er ganske tregt, ballen spretter høyt og det minner om grus egentlig, sier han.

Søndag kveld kl. 19.00 smeller det. Finalen blir hans største kamp til nå.

