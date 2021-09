Eksperten om Hamiltons trolige kollega: – Nå kan han få en lagkamerat som kanskje er bedre

Viaplay-kommentator Atle Gulbrandsen er overbevist om at George Russell (23) blir den nye lekekameraten til Mercedes-profilen Lewis Hamilton (36).

LAGKAMERATER? George Russell (t.v.) og Lewis Hamilton fotografert sammen under Abu Dhabi Grand Prix i 2018.

Publisert Publisert Nå nettopp

Det er de fleste andre eksperter også enige om. Ifølge Guardian vil det bli offentlig allerede tirsdag. Spørsmålet er hvor godt de to britene vil passe sammen?

Hamiltons VM-rival Max Verstappen uttalte sist uke til The Race at det vil bli «veldig vanskelig» for Hamilton om Russell kommer til Mercedes.

Han peker på at Russell hadde et glitrende innhopp i Bahrain i desember 2020 - etter at Hamilton hadde testet positivt på covid-19.

– Hvis Russell kommer, så vil han gjøre det veldig vanskelig for Lewis. Jeg mener, han hoppet inn i bilen i Bahrain og var der allerede fra runde én, så da kan du bare forestille deg at jo mer erfaring du får i den bilen, og jo mer vant han til blir teamet, jo raskere blir han.

Les også Nå er onkel Schumacher klar: – Nei!

Den kjente nederlandske racerføreren Christijan Albers (blant annet Formel 1 og DTM-mesterskapet) uttaler på podcasten til avisa Telegraaf at Lewis Hamilton ikke ønsker Russell som teamkollega, og at han kommer til å ha en negativ virkning på Hamilton.

Tidligere verdensmester - og tidligere teamkollega med Hamilton - Jenson Button derimot mener at Hamilton kan vokse med Russell som lagkamerat:

– Det vil legge press på Lewis, for han har aldri hatt en ung nykommer som han må slå. Det er en helt annen dynamikk enn det vi har sett tidligere. Jeg tror dette vil være bra for Lewis, fordi det er en ny utfordring, sier Button som Sky-ekspert.

Les også Verstappen vant thriller foran ellevilt hjemmepublikum: – Det er utrolig

Viaplay-kommentator Atle Gulbrandsen tenker i de samme baner:

– Det blir Russell som overtar for Valtteri Bottas, og det blir veldig spennende. Kan han være den første teamkameraten som virkelig utfordrer Hamilton? spør Gulbrandsen.

– Riktignok ble Hamilton slått av lagkameraten Nico Rosberg i 2016-VM, men Hamilton var stort sett best av de to. Nå kan han få en teamkamerat som kanskje er bedre? Om Russell virkelig er like god som Hamilton, får vi ikke svaret på før neste år, men jeg tror han er raskere enn Bottas, sier Atle Gulbrandsen til VG.

Les også Lewis Hamilton: Raskeladden

Han utelukker ikke at Lewis Hamilton kan ende med å legge opp:

– Skulle det vise seg at Russell er raskere enn Hamilton, kan det bety at Hamilton gir seg. Samtidig tror jeg han veldig gjerne ønsker seg en åttende VM-tittel.

Et åttende verdensmesterskap kan fortsatt komme allerede i 2021. I øyeblikket - etter 13 av 22 løp - leder Max Verstappen med fattige tre poeng i den mest spennende Formel 1-sesongen på lenge.

Det var altså mandag det ble kjent at Valtteri Bottas skal kjøre for Alfa Romeo neste år. Der erstatter han landsmannen Kimi Räikkönen.

Les også Professor om Formel 1s sponsorer og vertsland: – Forsøker å legitimere seg

Senere mandag la Hamilton ut en melding på sosiale medier der han fastslo at Bottas «er den beste teamkollega jeg har hatt gleden av å samarbeide med».

– Du er større enn du tror og jeg er sikker på at du har en lysende fremtid foran deg.

George Russell tilhører Mercedes’ førerakademi. Etter å ha vunnet Formel 2-mesterskapet i 2018 (etter en tøff duell med Lando Norris), ble han en del av Williams-teamet i Formel 1 fra 2019. Både i 2019 og 2020 lå han stort sett i halen på feltet, men i 2021 har det gått bedre. I Belgias Grand Prix nylig tok han sin første pallplassering i karrieren da han ble nummer to bak Max Verstappen.