Ruud skal forsvare monstersesongen: – Litt overtenning

Casper Ruud (23) står i fare for å miste alt og er mer fokusert enn noen gang før årets første store høydepunkt: Australian Open. Nordmannen har satt seg høye mål for årets sesong.

I KAMPMODUS: Denne armen står bak en av verdens mest fryktede forehander. Casper Ruud vet han må ta alle våpen i bruk om han skal beholde topp ti-posisjonen på verdensrankingen.

Ruud har hatt en eventyrlig klatretur oppover rankinglistene de siste årene. Denne sesongen er målet å beholde posisjonen som verdens åttende beste spiller.

– Jeg har virkelig en viktig sesong i vente, hvor jeg skal forsvare det jeg har gjort både i fjor og året før.

Det sier en fokusert Ruud til VG, før hans åpningskamp i Australian Open, som tidligt vil gå rundt kl. 5–6 tirsdag morgen.

På grunn av corona og utsatte turneringer har Det internasjonale tennisforbundet latt spillerne beholde opparbeidede rankingpoeng over en periode på 22 måneder. Nå er det tilbake til normalen, hvor det er resultatene over det siste året som blir gjeldende.

– Nå mister jeg alt jeg har sanket av poeng i 2020 og 2021, forteller han.

Bare fire spillere spilte flere kamper enn nordmannen i fjor. 69 er tallet. 57 av de ble vunnet, og kun fire spillere hadde en høyere seiersprosent enn nordmannen. Blant verdenseliten var det bare verdenstreer Alexander Zverev (6) som vant flere turneringer enn Ruud (5).

Monstersesongen har skaffet Snarøya-gutten en posisjon blant de største, og i sesongen som kommer vil han prioritere hardere med tanke på hvilke turneringen han stiller opp i.

– Hvis jeg plutselig faller på rankingen, blir det et «race» om å få flere poeng. Ligger jeg topp ti i verden, kan jeg tillate meg å ta flere uker uten å spille turnering for å spisse formen til «grandslamene», forteller Ruud.

– Jo bedre du gjør det i de store turneringene, jo færre av de små trenger du å spille, legger han til.

Årets første Grand Slam starter denne uken, når Australian Open står for tur. Nordmannen spiller sin første kamp mot Alex Molčan, trolig etter klokken 6 en gang tirsdag.

– Jeg har litt overtenning når Australian Open begynner og vil være helt «fit for fight», forteller Ruud.

Norges beste tennisspiller er på plass «down under», hvor Alex Molcan (24), nummer 74 i verden, venter i første runde tirsdag.

Det skal i utgangspunktet være grei skuring for Ruud, som har satt seg et klart mål for sesongen: kvartfinale i en Grand Slam-turnering.

– Det var ikke helt på trynet i fjor, men heller ikke helt der jeg ønsket å være, sier han, som har en fjerde runde-plassering fra nettopp Australian Open som beste resultat i en Grand Slam.

Ruud er seedet som nummer åtte i turneringen.

– Det tilsier at jeg skal nå en kvartfinale. Hvis jeg klarer å holde seedingen, vet jeg at jeg har gjort en god jobb, sier han.

Tar Ruud seg videre, kan hjemmehåpet Alex de Minaur vente i tredje runde. I fjerde runde kan Jannik Sinner, som slo Ruud i Wien i fjor, være en sannsynlig motstander.

– Jeg vil prøve å nå en kvartfinale, men det er fire tøffe kamper som må vinnes. Alle spillere her er klar til å gi hverandre tøff motstand og vil nå langt, avslutter han.

