Slik ser du Haaland og Ødegaard på VG+ Sport i sommer

Både Martin Ødegaard og Erling Braut Haaland er i gang med forberedelsene til en ny sesong med Real Madrid og Borussia Dortmund. VG har sikret seg rettighetene til å sende flere av oppkjøringskampene til de norske stjernene.

PÅ VG+ SPORT: Både Martin Ødegaard og Erling Braut Haaland skal i aksjon på VG+ Sport denne sommeren. Foto: Geir Olsen

I løpet av sommeren skal både Borussia Dortmund og Real Madrid i aksjon på VG + Sport.

Den 24. juli kan du se Haaland og hans lagkamerater bryne seg på den spanske cupfinalisten Athletic Club. Kun seks dager senere skal Dortmund i aksjon igjen på VG + Sport når Bologna står på motsatt banehalvdel.

Martin Ødegaard har returnert til Real Madrid fra utlånet i Arsenal, og er nå med det spanske hovedstadslaget i forberedelsene til en ny sesong. Den 8. august kan vi få et helnorsk oppgjør når Madrid møter italienske AC Milan. Der kan landslagskompis Jens Petter Hauge stå på motsatt banehalvdel i en av de siste treningskampene før sesongen.

Over de neste ukene har VG også sikret seg rettighetene til å sende de norske lagenes jakt på deltagelse i Europa. Toppklubbene Vålerenga, Molde, Rosenborg og Bodø/Glimt skal kjempe om en plass i den splitter nye UEFA-turneringen Europa Conference League. Turneringen blir nå det tredje nivået i Europa, bak tradisjonsrike Champions League og Europa League.

Gjennom 22. og 29. juli skal VG+ Sport vise alle hjemmekampene til de norske lagene, og jobber fortløpende med å sikre oss rettighetene til bortekampene også. Disse fotball-kveldene blir det også studiosendinger med eksperter og målshow.

Disse kampene kan du se på VG+ i sommer:

Disse kampene kan du se på VG+ i sommer:

14. august 20.30: Inter Milan - Dynamo Kiev

14. august 20.15: AC Milan - Panathinaikos

8. august 18.30: Real Madrid - AC Milan

31. juli 18.00: Wolfsburg - Atletico Madrid

31. juli 16:00: Southampton - Swansea

31. juli 14.00: Wolverhampton - Coventry

31. juli 13.30: Leeds - Real Betis

30. juli 20.00: Fleetwood Town - Leeds

30. juli 17:00: Dortmund - Bologna

29. juli 19:00: Rosenborg - FH Hafnarfjördur, Europa Conference League-kvalifisering, 2. runde

29. juli 19:00: Vålerenga - Gent, Europa Conference League-kvalifisering, 2. runde

28. juli 20:30: Blackburn Rovers - Leeds

28. juli 19:45: Salzburg - Atletico

26. juli 16.30: Villarreal CF - Dynamo Kiev

25. juli 19.00: Roma - Debrecen

24. juli 19:00: Wolverhampton - Real Betis

24. juli 16:00: Dortmund - Athletic Club

23. juli 14.00: Bayer Leverkusen - Freiburg

22. juli 20.30: Gent - Vålerenga, Europa Conference League-kvalifisering, 2. runde

22. juli 18:00: Molde - Servette, Europa Conference League-kvalifisering, 2. runde

21. juli 20:00: Reading - West Ham

17. juli 16:00: Bayern München - Köln



VG+ Sport: Ofte stilte spørsmål

Hva skal til for å se kampene?

Alt du trenger for å se kampene og annen direktesendt sport er et abonnement med VG+ Sport. Dersom du kjøpte VG+ før 15. juni 2021 har du automatisk tilgang til VG+ Sport. Dersom du har kjøpt VG+ etter 15. juni må du oppgradere abonnement ditt til VG+ Sport for å se kampene. Oppgradering av abonnement kan du gjøre her.

Hvis du usikker på om du har tilgang gjennom ditt nåværende abonnement anbefaler vi å sjekke livestreamen på forhånd, da ser du raskt om du har tilgang eller om du må oppgradere abonnementet ditt. Det kan i så fall gjøres via en link der og da.

Her ser du hvilke kamper og sendinger som går på VG+ Sport framover

Hva er VG+ Sport?

VG+ Sport er VGs premiumprodukt for sport. Her får du tilgang til alt av livesport på VG i tillegg til eksklusive sportsartikler og analyser fra VGs sportsredaksjon og ulike eksperter, som John Arne Riise, Phillip Lahm, Kai Bardal (fotball), Haakon Lunov (fotball), Roy Ulvmoen (NHL) med flere.

Hva er forskjellen på VG+ og VG+ Sport?

VG+ er en del av VGs nettavis som gir deg tilgang til dyptdykkende reportasjer, gode dokumentarer og de beste historiene. VG+ Sport er et tilleggsprodukt til VG+ hvor du får tilgang til premium sportsinnhold, i tillegg til alt innholdet i VG+.

Hva er Schibsted-konto, og hvordan lage bruker?

Her finner du informasjon om hva Schibsted-konto er. Om du ikke allerede har en bruker, kan du opprette en ved å klikke «opprett bruker» i innloggingsfeltet.

Kan man se kampene i reprise?

Ja, alle kampene vil være tilgjengelige for VG+Sport-abonnenter i en begrenset periode, også etter at de har gått live.

Kan man se kampene utenfor Norge?

Nei, de fleste livesendingene vil kun være tilgjengelig i Norge. Enkelte vil kunne være tilgjengelig også i utlandet, avhengig av rettighetsbegrensninger.

Hvor kan man se kampene og de andre direktesendingene?

Du kan se kamper og direktesendinger i nettleseren din på alle enheter, men den vil ikke vises i VG-appen. Opplever du problemer med visningen i nettleseren, kan det være nyttig å teste en annen nettleser.

Er det mulig for sportspuber å vise kampene eller løpene?

Ja, men serveringssteder som ønsker å vise kamper som går på VG+ Sport, må ta kontakt med vår support på vgpluss@vg.no.

Kan jeg se live-sport fra VGTV på TV?

Ja, det kan du ved å bruke Chromecast (via Google Chrome på Windows- eller Android-enheter), Apple TV (via Safari på Apple-enheter) eller ved å koble enheten til TV med HDMI-kabel.

Hvordan kontakter jeg support?

Dersom du trenger hjelp, vil support være tilgjengelig på hverdager på vgpluss@vg.no og på telefon 22 00 02 22 (11.00–12.00).

