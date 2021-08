Gjert Ingebrigtsen hisset seg opp i OL: – Fikk melding om at jeg måtte jekke meg ned

TOKYO (VG) Far og trener Gjert Ingebrigtsen har måtte ta noen kamper i OL-byen. Jakob Ingebrigtsen (20) tror på å beseire Timothy Cheruiyot for første gang - og ta OL-gullet på 1500 meter.

forrige













fullskjerm neste TRIO: Jakob, Filip og Gjert Ingebrigtsen møtte norsk presse i Tokyo. 1 av 8 Foto: Bjørn Steinar Delebekk

Publisert Publisert For mindre enn 50 minutter siden

Saken oppdateres.

– Team Ingebrigtsen er ikke veldig glad i venting. Vi er litt utålmodige og liker at det skjer noe, sier far og trener Gjert.

Det var et lite show da han og sønnene Filip og Jakob møtte norske media i OL-landsbyen grytidlig søndag morgen norsk tid.

OL-studio: Alt fra Ingebrigtsen-pressekonferansen

Trioen gleder seg til å komme i gang, men alt har ikke gått på skinner for familien i Japan.

– De stengte banen da klokken var 20.00 i går. Da hisset jeg meg opp. Det gikk opp i systemet, også fikk jeg til slutt melding fra noen norske om at jeg måtte jekke meg ned, sier Gjert.

– Når utøvere er her for å gjøre noe, må det legges til rette for det, sier Jakob, som takkes av sin far og trener for støtten.

Gjert forklarte hvorfor han har måtte gi noen i OL-byen klar beskjed.

– Av og til går det ikke fort nok. Av og til er de regelryttere. Men det går fort over. Vi har rukket å få en liten ripe i lakken. Vi må nok være mer imøtekommende. Jeg hisser meg opp når det er varmt, sier Gjert.

Jakob Ingebrigtsen mener det er bedre å ha faren med seg enn mot seg.

– Det er ikke gøy å ha Gjert mot seg, men det er godt å ha ham på lag. Om vi synes det er for mye ventetid, kan vi ta en setning på det - da løper han av gårde for å ta noen. Det er fint for oss, sier Jakob og får latter fra salen.

Gjert følger opp med at energien han har brukt mot arrangører og funksjonærer ikke har ført noen vei.

– Ingenting av det jeg har hisset meg opp for, har hjulpet. Jeg må bare slutte med det, for jeg kaster bort mye energi, sier Gjert.

Ingebrigtsen-brødrene løper forsøk på 1500 meter tirsdag 3. august kl. 02.05 norsk tid, deretter semifinale den 5. august kl. 13.00 og finale den 7. august kl. 13.40.

– Formen skal være bra, lover Jakob.

Les også Rivalen roser Jakob Ingebrigtsens utvikling: – Enorm respekt

Timothy Cheruiyot er den store rivalen til Jakob Ingebrigtsen på 1500 meter. Hittil har ikke Ingebrigsten klart å slå Cheruiyot.

– Jeg vil lyve om jeg sier at jeg ikke løper for å vinne, sier Jakob.

– Fire stykker kan ta gull. Jeg ønsker ikke å si noe om hvem, svarer Gjert på spørsmål om hvor mange som kan ta gull på 1500 meter.

Denne uken kom bekreftelsen på at Jakob Ingebrigtsen skal løpe kun 1500 meter i Tokyo. I Doha i 2019 doblet han med 5000 meter. Tidsskjemaet i OL har gjort dette bortimot umulig.

– Jeg har egentlig aldri vurdert å løpe begge. Da måtte det ha skjedd et mirakel med tanke på tidsskjema. Sjansene mine for å ta medalje er like store på 1500 og 5000 meter, sier Jakob.

Bror Filip har slitt med skader i oppkjøringen.

– Kroppen fungerer bedre nå. Jeg skal ikke ha problemer med å tåle tre løp, sier Filip.

I flere mesterskap har Jakob og Filip havnet i trøbbel i innledende runder. Det vil de unngå i Tokyo.

– Forsøk-løp er alltid litt mer nervøst. Folk kan få litt panikk. Det er tett og byttes på mye plasser, sier Filip.

– Det gjelder for Fillip og Jakob å ikke oppsøke risikofylte situasjoner. De er gode nok til å slippe å oppsøke det. Jeg håper at vi slipper unna det, sier Gjert.

PS! Henrik Ingebrigtsen er ikke med i OL grunnet skade.

Publisert Publisert: 1. august 2021 06:15 Oppdatert: 1. august 2021 06:58