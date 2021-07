Spansk storavis sår tvil om Ødegaards Real Madrid-fremtid

Martin Ødegaard hadde håpet på en ny sjanse i Real Madrid under treneren som ga ham førstelagsdebuten for seks år siden. Men ifølge den spanske avisen MARCA kan 22-åringen nå være ferdig i storklubben.

USIKKER FREMTID: Ifølge den spanske avisen MARCA går Martin Ødegaard en usikker fremtid i møte. Foto: ALBERT GEA / X01398

Publisert Publisert Nå nettopp

«Tvil om Ødegaards fremtid igjen», skriver den spanske avisen MARCA i en artikkel. Den norske landslagskapteinens ansikt pryder torsdagens papiravis.

– Man får inntrykk av at spiller og klubb har gått lei hverandre etter å ha skuffet hverandre, skriver en av avisens redaktører, Carlos Carpio.

Den spanske avisen skriver at det er flere grunner til at Ødegaard kan være på vei ut dørene. MARCA trekker frem prestasjonene i sesongoppkjøringen, konkurransen på midtbanen, Real Madrids økonomiske situasjon og ønsket deres om å spare opp midler til å hente Kylian Mbappé neste sommer.

Les også Slik ser du Haaland og Ødegaard på VG+ Sport i sommer

Den samme avisen meldte i april tidligere i år at Ødegaard ikke er til salgs.

– For å være ærlig har ikke nordmannen hatt det lett. Å slå seg inn i historiens beste Real Madrid-midtbane er ingen enkel oppgave, skriver, Carlos Carpio, en av redaktørene i MARCA, i en kommentar om Ødegaard.

Foto: Faksimile, MARCA

– Det er også dog sant at Ødegaard ikke har vist nok til å fortjene en plass på midtbanen. Fotballen han viste i San Sebastian (Real Sociedad) har han til gode å vise i Madrid, skriver han videre.

Ifølge overgangsjournalisten Fabrizio Romano kan Arsenal tilby Ødegaard en «utvei»:

Han har tvitret at The Gunners er klare til å gjøre et fremstøt dersom Real Madrid beslutter å la Ødegaard gå. Den spanske radiokanalen Cadena SER melder det samme.

The Gunners vil angivelig helst hente Ødegaard på permanent fremfor en ny låneavtale. I London ble det 20 kamper, to mål og to målgivende for Ødegaard.

Ødegaard ble hentet til Real Madrid i 2015, og har siden fått elleve kamper for den spanske giganten. Etter vellykkede låneopphold i nederlandsk fotball, fikk han prøve seg på øverste nivå i Spania, på lån i Real Sociedad.

Der gjorde han det meget godt, og ble belønnet med å bli hentet tilbake til Real Madrid.

Under Zinedine Zidanes ledelse ble det imidlertid begrenset med muligheter, og de få han fikk, tok han ikke nødvendigvis vare på. Dermed ble det et nytt utlån, denne gangen til Arsenal.

Etter seks måneder i Arsenal returnerte han igjen til den spanske for å på nytt prøve å slå seg inn i Real Madrid-laget, men ifølge MARCA kan det altså bli en kortvarig retur til «Los Blancos».

SESONGOPPKJØRING: Martin Ødegaard i kamp mot Steven Gerrards Rangers i en av Real Madrids treningskamper denne sommeren. Han noterte seg for en assist i den kampen. Foto: Robert Perry / EPA

I sommer har manager Carlo Ancelotti returnert til Real Madrid. Den italienske ringreven var mannen som i sin tid ga Martin Ødegaard førstelagsdebuten, og gjorde ham til tidenes yngste Real Madrid-spiller på A-laget.

Ekspertene har tidligere uttalt til VG at de tror Ødegaard spiller for Real Madrid denne sesongen. Selv har Norges landslagskaptein vært klar på at han ønsker å bli i «Los Blancos», men samtidig understreket at jevnlig spilletid er viktig.

Real Madrid sesongåpner mot Alavés 14. august, men om det blir med eller uten Ødegaard gjenstår å se.

Publisert Publisert: 29. juli 2021 06:34