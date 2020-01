Norges Håndballforbund har fått kritikk for å legge håndballturneringer til Oslofjord Arena. Nå tar forbundet grep.

Flere klubber har truet med boikott etter at finalerundene i Lerøyserien for 18-åringer opprinnelig var satt til Oslofjord Arena.

Norges Håndballforbund (NHF) har fått kritikk for å avvikle turneringen akkurat der ettersom arenaen inngår i Oslofjord Convention Center (OCC), som er eid av Brunstadstiftelsen, som igjen er opprettet av Brunstad Christian Church.

Anleggets koblinger til Brunstad Christian Church (Smiths Venner), er hovedessensen i konflikten. Stiftelsen ble etablert i 2002. Livssynssamfunnet mener at homofilt samliv er synd.

Larvik Turn og Byåsen Håndball Bredde er blant klubbene som har varslet boikott. Etter kritikken velger forbundet å snu.

«Trossamfunnets syn på homofili ikke er i tråd med Norges Håndballforbunds verdigrunnlag», skriver Norges Håndballforbund i en pressemelding.

– Det er viktig for oss at alle medlemmer føler seg trygge på at våre verdier etterleves i vår aktivitet og våre arrangementer. Slik eiersituasjonen ved Oslofjord Arena er nå, har styret kommet frem til at Norges Håndballforbund ikke vil gjennomføre arrangementer der, sier håndballpresident Kåre Geir Lio.

FREDRIK VARFJELL / BILDBYRÅN NORWAY

– Fryktelig leit

Oslofjord Convention Center kjenner seg ikke igjen i kritikken. Salgsdirektør Gunnar Fosseng har tidligere sagt til Aftenposten at de hverken deler eller støtter holdningene som klubbene reagerer på.

– Tvert imot har vi, akkurat som håndballen, krystallklare holdninger mot alle former for diskriminering. Dette gjelder også diskriminering basert på seksuell legning. Derfor synes vi det er fryktelig leit hvis klubber velger å la være å delta basert på misforståelser om hva vi står for, sier han.

Fosseng i Oslofjord Convention Center la den gangen til at han håpet at klubbene som reagerer tok kontakt.

– Da kan vi få fortalt hva vi faktisk står for, fortalte han.

– Oslofjord er ikke en del av BCC, og vår virksomhet tolererer ingen former for diskriminering, hverken av gjester eller ansatte, la han til.

Har hatt positiv dialog

Håndballforbundet skriver at styret har hatt en bred gjennomgang av saken. Representanter fra OCC har fått legge frem sine synspunkter før forbundsstyret falt ned på sin avgjørelse.

– Styret har forståelse for at det synet arenaens eier har på blant annet homofili, skaper problemer for flere av våre spillere og medlemmer. Vi er glade for å se at engasjementet for likeverd er så stort som det er i vår organisasjon. Dette har vært sentralt for vår beslutning, sier Lio videre.

Videre skriver håndballforbundet at de opplever dialogen med OCC som positiv.