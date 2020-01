Italiensk fotballstjerne legger opp

Daniele De Rossi legger skoene på hylla.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Danielle De Rossi annonserte mandag at han legger skoene på hylla. Foto: STRINGER / Reuters

NTB

Det skjer bare seks måneder etter at han skrev under for den argentinske giganten Boca Juniors.

Den tidligere Roma-kapteinen forteller at det er familieårsaker til at han legger opp på toppnivå.

– Jeg må reise hjem. Jeg forlater Boca og fotballen.

Det skal være snakk om at det er datteren på 14 år som har spilt en stor rolle i valget til de Rossi.

– Jeg må være nærmere familien og min datter. Jeg savner dem og de savner meg. Hun ble igjen i Italia og trenger at faren er nærme. Hun er ikke i noe fare, men jeg trenger å være der for henne.

De Rossi var i Roma i 18 før han forlot klubben etter forrige sesong. I tillegg spilte han 117 kamper for det italienske landslaget i perioden 2004–2017 og var også med på å vinne VM-gull i 2006.

– Jeg kommer til å fortsette å jobbe med fotball i Italia, men jeg vet ikke med hva.

Publisert: Publisert 6. januar 2020 22:23

Mest lest akkurat nå