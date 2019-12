Forbereder seg på å tape

For journalister og konkurrenter virker det for øyeblikket utenkelig. Men Therese Johaug har forberedt seg på det utenkelige.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Therese Johaug tok seg god tid til skitesting i Toblach på den konkurransefrie dage. Nyttårsaften er det på an igjen for langrennsløperne. Foto: RUNE PETTER NESS

TOBLACH: Konkurransefri dag i Tour de Ski betyr ikke full fridag på sengen med såpeserier for Therese Johaug. Hun var først ut i løypa på formiddagen, og den siste som kom inn av de norske løperne.

Da hun kom tilbake fra sin treningsøkt og skitesting, strålte hun i vintersolen som hang over skistadion i Sør-Tyrol. Samtidig innrømmet hun at hun har forberedt seg på at en sportslig gråværsdag fort kan komme allerede under Tour de Ski.

– Jeg er forberedt på å bli slått, fortalte hun uten at den svensk/norske mediehorden som omringet henne trodde stort på at det kom til å skje.

– Folk sier at jeg er uslåelig. Jeg vet jo at jeg ikke er det, sa hun.

Snakk om hvor mange sekunder

Da hadde hun pratet allerede en god stund om hvor mange sekunders ledelse hun kunne tenke seg etter at det er gått 10 kilometer skøyting med individuell start på nyttårsaften.

Faktum er at de tre neste konkurransene i Tour de Ski er som skapt for at Therese Johaug skal skaffe seg et forsprang. Et forsprang som skal være umulig å ta igjen selv med en elendig sprint dagen før Monsterbakken skal bestiger.

Nyttårsaften som sagt 10 km 1. nyttårsdag er det 10 km jaktstart basert på resultatene fra dagen før. Fredag skal det gås 10 km fellesstart i klassisk. Alle løp som passer henne.

– Disse mulighetene må jeg benytte, sier hun.

På nyttårsaften frykter hun kanskje mest to jenter som vi ikke har sett så mye til denne vinteren.

– Hverken Ingvild (Flugstad Østberg) eller Ebba (Andersson) har gått individuell start denne sesongen. Jeg er spent på hva de kan prestere.

Feiring med stort måtehold

Hun håper at hun skal ha minst 15 sekunders forsprang på de nærmeste konkurrentene når jaktstarten går midt på dagen 1. nyttårsdag. Dette har hun regnet på.

– Jeg har stort sett hatt et halvminutt på Heidi (Weng) tidligere i sesongen. Men i denne løypa tror jeg at avstanden blir mindre.

Tour de Ski fortsetter helt uanfektet av at det er overgangen til nyttår og helligdager i fleng. Det blir ikke rare feiringen for de norske langrennsløperne.

– Det blir vel middag som vanlig.

Når en svensk reporter spør om det blir noe med bobler i glasset, ler hun høyt og avvisende.

– Det kommer sikkert andre anledninger til å feire senere tenker jeg.

For eksempel søndag 5. januar på toppen av Monsterbakken i Vl di Fiemme.

Publisert: Publisert 30. desember 2019 15:28

Mest lest akkurat nå