Søndag morgen spiller suksessduoen Anders Mol (22) og Christian Sørum (23) finale i firestjernersturnering i Tokyo.

Det kan man si at sandvolleyball-kometene er blitt godt vant til.

– Det er kjempeimponerende igjen å prestere så stabilt. Det er bare å klype seg i armen, sier landslagstrener Kåre Mol etter at semifinaleseieren over nederlandske Alexander Brouwer og Robert Meeuwsen var et faktum. Dermed blir det finale i prøve-OL i Tokyo.

21-17, 21–17 var langt mer komfortabelt enn 20-22, 21-17, 15–13 mot amerikanske Tri Bourne og Trevor Crabb i kvartfinalen. Nå venter uansett finale mot tyske Nils Ehlers og Lars Flüggen. Det kan gi seier nummer åtte.

– Utrolig gode

Laget har nådd elleve semifinaler på 13 turneringer så langt i år.

– I fjor syns jeg vi hadde en syk sesong med fem strake seiere. Nå er vi blitt bedre og tryggere på enkelte ting vi ikke var stabile på i fjor, sier Kåre Mol.

– Vi har utviklet oss i forhold til motstanderne og det skyldes at de ikke er fornøyd før de spiller perfekt. Iveren etter å gjøre ting bedre gjør at de er utrolig gode konkurransemennesker, sier landslagssjefen.

– Tror ikke folk skjønner det

Christian Sørum kan nesten ikke tro på tallene.

– Det er helt sykt. Jeg tror ikke folk skjønner hvor vanskelig det er. Det er lenge siden folk har nådd så mange finaler. Det er helt uvirkelig at vi får til det, sier Sørum.

– Det er ikke lenge siden vi så på Youtube og ønsket å spille disse turneringene. Nå får vi spille de og vinne, fortsetter han.

– Hvordan blir det å spille finale?

– Moro. Det er blitt noen finaler i år og det er ingen selvfølge, sier Sørum.

Hardt program

– Det føltes veldig digg å nå en ny finale, det er helt vilt, sier kompanjong Mol, som selv ikke hadde det nøyaktige finaletallet i hodet da vi spurte.

Det eneste han vet, er at når prøve-OL er ferdig, skal de rett til Wien for ny turnering. Deretter venter EM og to turneringer i Norge og Roma.

– Da blir det ferie og det blir vel fortjent vil jeg si. Jeg kan ikke huske sist jeg har hatt tid til å legge fra meg ballen og tenke på noe annet. Det blir deilig, humrer Mol.