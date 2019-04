– Jeg heier på VAR, og skulle ønske vi hadde det i Norge allerede, sier dommersjef Terje Hauge.

Norges Fotballforbund har som ambisjon å teste ut VAR allerede til høsten. Etter påske starter VAR-utdannelsen for norske dommere.

– Vi har en ambisjon om å teste ut VAR i semifinalene i cupen til høsten, men det er ikke garantert. Vi ønsker å teste det ut i norsk fotball.

Det sier Nils Fisketjønn, som er direktør i konkurranseavdelingen hos Norges Fotballforbund (NFF). I mai skal han sammen med dommersjef i NFF, Terje Hauge, reise til Genève i Sveits for å diskutere VAR-bruk i mindre ligaer.

– Vil koste mellom 15–20 millioner å innføre

På tross av flere små stadioner i Eliteserien, tror Fisketjønn det vil være uproblematisk å sette opp og gjennomføre den tekniske siden ved VAR på norske stadioner. Den største utfordringen er kostnadene VAR medfører.

MURAD SEZER / Reuters

– Jeg tenker det vil koste et sted mellom 15 og 20 millioner å innføre i Eliteserien. Så vil det koste et millionbeløp å drifte det hver runde, svarer han.

Beløpene til Fisketjønn er også tatt i betraktning med at det ville blitt innført et såkalt VAR-kontrollsenter, eksempelvis i Oslo, som fulgte alle eliteseriekampene fra et og samme sted.

Åserud, Lise / NTB scanpix

UEFA reiser rundt med store VAR-busser til ulike stadioner når det er kamper i Champions League. Mens i Tyskland og Portugal har man et kontrollsenter i Köln og Lisboa, som overvåker seriekampene.

Da følger tre dommere med på hver skjerm, og har kontakt med dommerteamet på hver kamp.

– Vi ville nok hatt en slik hovedsentral i Eliteserien. Det er en betydelig investering med tanke på lønns- og driftskostnader, men samtidig mye billigere enn å reise rundt på hver enkelt kamp, sier Fisketjønn.

I søndagens eliteserie-hovedrunde (kl. 18.00) ble det spilt fem kamper. Med et VAR-kontrollsenter ville det derfor vært 15 dommere til stede, i tillegg til teknikere.

Dave Thompson / TT NYHETSBYRÅN

– Uaktuelt å teste ut i en enkeltkamp i Eliteserien

Fisketjønn er klar på at det ville vært urettferdig å teste ut VAR i en enkeltkamp i Eliteserien.

– Det er ikke aktuelt. For å gjøre det rettferdig, må man ha VAR i alle åtte kampene. Derfor tenker vi at VAR i cupsemifinalene vil være en fin variant, ettersom det blir rettferdig for alle lag, sier han.

Fisketjønn sier at NFF vil ta kostnadene av VAR i NM-semifinalene, hvis det blir gjennomført. Om kostnadsfordelingen mellom NFF og eliteserieklubbene med en potensiell innføring av VAR, er han mer usikker på.

– Akkurat nå deler vi på kostnadene med klubbene når det gjelder utgifter av å arrangere kamp, vi dekker dommerlønninger mens klubbene betaler kostnadene for å arrangere kamp. Det ville nok vært et splittet samarbeid her også, men ettersom dette er litt lenger i fremtiden vet vi ikke hvordan fordelingen blir, sier han og legger til:

– Vi må ta en runde med klubbene. Beslutningen om VAR skal bli innført i Eliteserien vil bli tatt i samråd med klubbene. Så tror jeg diskusjonen kommer til å bli på om det er slik man vil forvalte ressursene eller ikke, sier han.

– Begynner VAR-utdanning til norske dommere

Dommersjef i NFF, Terje Hauge, er meget positiv til innføringen av VAR.

– Jeg heier på VAR, og skulle ønske vi hadde det i Norge allerede. Teknologien er en suksess, noe som ble åpenbart både i fjorårets VM og i dagens Champions League. VAR er en fantastisk kvalitetssikring der man får studert bildene som alle der hjemme får gjort, sier Hauge.

Pedersen, Terje / NTB scanpix

Det er bestemt at norske dommere nå skal skoleres i VAR-teknologien. Det er en forutsetning for at de skal kunne dømme med VAR, både her til lands og i internasjonale kamper.

– Etter påske begynner vi å utdanne norske dommere i dette, sier Hauge.

Dette mener klubbene om VAR: – Vil være utfordrende

Representantene for eliteserieklubbene vi har snakket med, har et sportslig positivt syn på teknologien. De er mer skeptiske til de potensielt store kostnadene.

– Vi har en presset økonomi, og jobber jo stadig med å kutte egne kostnader. Så om klubbene vil stå for alt av VAR-kostnadene på kampdag, vil det være utfordrende. Den ytterste konsekvens kan føre til redusering av personal hos oss, sier økonomisjef i Tromsø, Stig Eriksen, som mener VAR hører mer hjemme i store mesterskap og ligaer, der store pengesummer er i omløp.

– Jeg er grunnleggende positiv til VAR. Men hvis du tar utgangspunkt i at det oppstår flere vanskelige dommeravgjørelser for hvor høyt tempoet er, er det nok ikke like stort behov her som i de større ligaene. Det er åpenbart at det er utrolig bittert når dommere gjør feil, men jeg blir overrasket om det viktigste er å bruke så mye penger på å innføre VAR, sier daglig leder i Ranheim, Frank Lidahl.

Johansen, Carina / NTB scanpix

– Ønsker dommere velkommen på Brann-trening

I etterkant av vestlandsderbyet mellom Brann og Viking lørdag, utfordret Lars Arne Nilsen dommere til å komme på Brann-trening for å lære. Det kom etter misnøye mot dommer Ola Hobber Nilsen, som innrømmet etter kampen at Brann skulle hatt to straffespark, som de ikke fikk.

– På generelt grunnlag hjelper det ikke bare å forbedre tilgang til teknologi hvis ikke personene som bruker den har det riktige kunnskapen, kompetansen og erfaringen. Det som er sikkert etter åpningen i Eliteserien er at dommeravgjørelser har fått for stor betydning på utfallet av flere kamper. Vi ser positivt på tiltak for å redusere feilprosenten på dommeravgjørelser, om dette er utelukkende innføring av VAR er jeg usikker på, sier daglig leder i Brann, Vibeke Johannesen, og legger til:

– Vi har utfordret til mer trening på reelle situasjoner og ønsker dommere velkommen på trening i Bergen, det koster hvert fall ikke mye.