Offensiv Brækhus advarer: – Tror hun får seg en overraskelse

Cecilia Brækhus nøler ikke med å rette en advarende pekefinger i retning Jessica McCaskill foran bokseduellen i Tulsa. – Jeg er i storform, sier 38-åringen.

Cecilia Brækhus er klar for oppgjøret mot Jessica McCaskill. Foto: Ed Mulholland, Matchroom / NTB scanpix.

NTB-Stian Johnsen og Stian Grythaugen

Natt til søndag møtes Brækhus og McCaskill i det som blir den norske boksedronningens første opptreden i ringen siden seieren mot Victoria Bustos i Monaco for over åtte måneder siden.

Brækhus er ubeseiret på 36 kamper som proffbokser. Hun er ubestridt mester med titler i bokseforbundene WBA, WBC, WBO, IBF og IBO.

Foran lørdagens kamp i sentrum av Tulsa har amerikanske McCaskill bidratt til å fyre opp stemningen. 35-åringen har vært tydelig på at hun ser for seg å slå ut Brækhus og at bokseprofilen fra Bergen har «en gammel kropp».

– Jeg tror hun får seg en overraskelse. Jeg er i storform, sier Brækhus til NTB som svar på konkurrentens utspill.

Fakta Cecilia Brækhus Fullt navn: Cecilia Carmen Linda Brækhus Alder: 38 år (født 28. september 1981) Fødested: Cartagena, Colombia (oppvokst i Bergen) Bosted: Oslo/California Vektklasse: Weltervekt (66,7 kg) Høyde: 171 cm Vekt: 65,7 kg Ubeseiret i 36 proffkamper (ni knockoutseirer) Verdensmester i forbundene WBA (World Boxing Association), WBC (World Boxing Council), WBO (World Boxing Organization), IBF (International Boxing Federation) og IBO (International Boxing Organization) Promotor: Matchroom Boxing. Trener: Abel Sanchez. Aktuell: Setter sine fem VM-titler på spill mot Jessica McCaskill i Tulsa, Oklahoma og kan bli den første som forsvarer en VM-tittel 26 ganger. Les mer

Cecilia Brækhus viser muskler iført munnbind. Foto: Ed Mulholland, Matchroom / Ed Mulholland/Matchroom

Taylor neste?

Brækhus har samtidig ingen illusjoner om at det som kan bli karrierens 37. strake seier vil komme lett.

– Hun blir nok en av mine tøffeste motstandere. Hun er veldig sulten og vet hvilke dører som åpner seg for henne hvis hun slår meg, sier 38-åringen om McCaskill.

For Brækhus står naturligvis også mye på spill. Ikke bare vil hun beholde beltene sine, men seier vil hun også kunne bane vei for en imøtesett storkamp mot irske Katie Taylor.

Når den kampen kan komme på dagsordenen, vil Brækhus ikke forskuttere.

– Jeg må slå McCaskill først, og Taylor må slå sin motstander. Dette er ikke lette kamper, sier hun til NTB.

Cecilia Brækhus møter Jessica McCaskill natt til søndag norsk tid. Foto: Ed Mulholland, Matchroom / NTB scanpix

Spesiell oppladning

Oppladningen til lørdagens kamp har vært av det spesielle slaget. Brækhus har oppholdt seg isolert i amerikanske Big Bear i lang tid, ikke minst som følge av koronasituasjonen.

På spørsmål om når hun sist så sine nære og kjære ansikt til ansikt, svarer 38-åringen:

– Januar.

Boksedronningen er samtidig vant til et liv borte fra Norge.

– Dette er jobben min. Jeg reiste til Tyskland da jeg var yngre og var borte lenge der på grunn av bokseforbudet I Norge. Jeg er vant til dette, og de er vant til dette, sier Brækhus om de hjemme.

Perioden i isolasjon har gitt mye tid til ettertanke. Brækhus har imidlertid ikke brukt mye tid på å se fremover.

– Jeg har faktisk sett bakover. Alt jeg har vært igjennom siden jeg startet som kickbokser for 25 år siden. Jeg er stolt over alt jeg har oppnådd, og at jeg har vært sterk nok til å stå opp for meg selv hele veien, sier hun.

Lørdag kan hun få mer å juble for.