Nylands tøffe vei tilbake: – Sjansen kom før jeg trodde

For mindre enn 2 timer siden

Ørjan Nyland har kjempet seg tilbake etter en alvorlig skade og fikk sist helg debutkampen i Premier League. Han ønsker å bite seg fast i landslagstroppen. Vegard Wivestad Grøtt / Bildbyrån

NTB-Sjur Natvig

– Du vet ikke hvor avhengig du er av akillessenen før den ryker. Jeg mistet all muskulatur og kraft i leggen og måtte komme meg opp på et visst nivå før jeg fikk trene fotball igjen. Det var utfordrende og krevende, med utallige timer i styrkerommet og med behandling, men det var absolutt verdt det når jeg ser tilbake på det, sier han til NTB.

Aston Villa-keeperens hælsene røk i romjula i fjor. Mens lagkameratene sikret opprykk til Premier League, jobbet han en ensom kamp for å bygge seg opp igjen. I august var han endelig klar for full trening, men da var han bare tredjevalg.

– Klubben var usikker på hvor jeg sto, og det var naturlig siden jeg hadde vært ute et halvt år. Dermed hentet de inn en keeper til. Det er selvfølgelig utfordrende å havne bak i køen og måtte jobbe seg fram igjen, men sjansen til å vise at jeg kan spille på øverste nivå kom tidligere enn jeg kanskje hadde ventet, sier han.

Nyland fikk Premier League-debuten nylig. ANDREW COULDRIDGE / Reuters

Plutselig debut

Søndag ble Nyland byttet inn i bortekampen mot Wolverhampton da Jed Steer (som spilte fordi Tom Heaton var skadd) måtte ut med skade før det var spilt ti minutter. Dermed fikk 29-åringen fra Volda sin Premier League-debut.

– Det var veldig kjekt. Det var overraskende, men det er noe jeg har jobbet for i lang tid. Etter et langt og alvorlig skadeavbrekk var det godt å få komme inn og vise at jeg kan gjøre en god jobb, sier Nyland.

Han har spilt bare fire av sine 27 landskamper siden Lars Lagerbäck ble sjef, men fram til skaden var han fast inventar i svenskens tropper.

– Jeg bedømmer ham som en av våre tre beste keepere, og derfor vil jeg gjerne ha ham med. Men jeg kan ikke gjøre det mange ganger om han ikke spiller, sier Lagerbäck.

Rune Almenning Jarstein er landslagets førstekeeper, men Ørjan Nyland er tilbake i troppen etter sin langtidsskade og vil gjøre det han kan for å bite seg fast. Vidar Ruud / NTB scanpix

Motivasjon

– Det er forståelig, men jeg gjør som andre spillere en jobb med å søke spilletid og kamperfaring om det er på høyeste eller lavere nivå. Situasjonen min i klubben har ikke vært optimal siden jeg ble skadet, men jeg har lyst til å være med i landslaget, og det gir meg motivasjon til å gå ned noen hakk for å få minutter, oppleve kampsituasjoner og holde det ved like, sier Nyland til NTB.

– Forrige uke sto jeg to kamper, først en 2.-lagskamp og så Premier League-kampen.

Selv om det ble 1-2-tap mot Wolves, fikk Nyland mye ros.

– Jeg har levert godt på trening i lang tid og fått gode tilbakemeldinger på det. Da var det ekstra godt å få vist meg fram i en kamp med større betydning enn de jeg spiller for 2.- eller U23-laget, sier han.