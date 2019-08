Ole Gunnar Solskjær hadde et sterkt behov for å si fra. Tema var sommerkjøpet Daniel James (21).

MANCHESTER: Mot Crystal Palace skjedde det igjen.

Det var 70 minutter ut i lørdagens kamp at Daniel James satte fart, utfordret og gikk i bakken. Men der hjemmepublikumet på Old Trafford ventet å se dommeren gi frispark, ble det i stedet frispark motsatt vei og gult kort til James for filming.

På sidelinjen var Ole Gunnar Solskjær forundret over det han så. Og TV-bildene viste også at James ble truffet i kneet før han falt. Akkurat som det var kontakt da James satte fart, utfordret, gikk i bakken og fikk gult kort for filming fem dager tidligere mot Wolverhampton.

Da Solskjær steg inn i pressekonferanserommet en times tid etter det smertefulle tapet for Crystal Palace, følte Solskjær at han måtte si fra. Han frykter de langsiktige konsekvensene for sommerkjøpet.

– Nå har han fått to gule kort i situasjoner hvor det har vært kontakt. Han er blitt veldig urettferdig behandlet, sa Solskjær og fastslo at han er «hundre prosent sikker» på at det var kontakt mellom James og Crystal Palace-forsvareren.

Frykter stempel

Iblant får spillere et rykte på seg for å filme eller overspille. Det kan gjøre at dommeren er ekstra bevisst på akkurat den spilleren før en kamp, og slik kan det ha innvirkning på hvordan kamplederen leser situasjoner. Solskjær er redd for at James skal havne i den kategorien.

– Der derfor jeg tar det opp her, fordi han er ikke den type spiller. Han løper så raskt. Hvis du ser det på video, er det kontakt i begge kampene. Han er en så ærlig gutt. Han løper og utfordrer. Noen ganger blir han sparket, og med den farten kan en liten berøring være nok til å få ham ut av balanse, sa nordmannen.

Også før Crystal Palace-kampen fikk James offentlig støtte. Da var det Wales-manager og tidligere Manchester United-storspiller Ryan Giggs som tok ham i forsvar.

– Med den farten han har, kan situasjoner se verre ut enn det er, sa Giggs ifølge BBC.

ANDREW YATES / REUTERS

– Må beskyttes av dommerne

En voldsom akselerasjon og hurtighet er blitt trukket frem som hovedgrunnen til at James ble hentet fra Swansea til Manchester United. I flere intervjuer har hans nye lagkamerater snakket med beundring om akkurat den egenskapen.

I store deler av spillerkarrieren var farten sentral også for Giggs, og han mener at man iblant prøver å forutse taklinger som kommer.

– Da kan det noen ganger se ut som filming. Du ser at han blir sparket mye. Dommerne må beskytte ham.

Mot Crystal Palace burde James ha sendt Manchester United i føringen tidlig i kampen. I stedet utlignet han til 1–1 med en vakker avslutning to minutter før full tid. Dagen ble imidlertid ødelagt av gjestenes avgjørende overtidsscoring.

For Solskjær betyr det at det som kunne blitt en god start på sesongen etter 4-0-seieren over Chelsea i seriepremieren, i stedet er blitt en presset situasjon.

I engelske medier stilles det igjen spørsmål om kvaliteten på dette laget og realismen i ambisjonene om å nærme seg toppen.

– Vi vet at de siste fem dagene har vært skuffende med ett poeng i stedet for seks, som vi mener vi burde hatt. Nå må vi holde sammen inn mot helgen, sa Solskjær.

Da venter Southampton på bortebane. Der er Manchester United-manageren avhengig av en opptur.