Martin Ødegaard (20) scoret sitt første La Liga-mål da han ble matchvinner for Real Sociedad borte mot Mallorca.

Mallorca – Real Sociedad 0–1

Nesten fire og et halvt år etter at han debuterte i La Liga, i hans eneste serieinnhopp for Real Madrid, scoret Martin Ødegaard søndag sitt første mål i den spanske toppdivisjonen.

20-åringen har på kort tid imponert supporterne i Real Sociedad, der han er på lån, med frekkhet og et blikk som overgår de fleste. Søndag åpnet han også målkontoen, da han syv minutter før slutt både bygget opp og avsluttet kontringen som ga kampens eneste scoring mot nyopprykkede Mallorca.

– Jeg er veldig fornøyd med mitt første mål i La Liga. Jeg er veldig stolt, sier Ødegaard, på klingende spansk, i et intervju vist på Strive.

Mener Ødegård er blitt råere

– Jeg vil bare hjelpe laget. Målet forandrer egentlig ingenting, sier Ødegaard.

For en del som følger ham, forandrer det kanskje litt. 20-åringen har flere ganger siden ha gikk fra Strømsgodset i januar 2015 fått kritikk for ikke å ha nok sluttprodukt.

Det begynte å snu forrige sesong, da han dro på utlån i nederlandske Vitesse. Etter åtte målpoeng på 43 kamper hos Heerenveen, gikk han opp til 23 målpoeng på 39 kamper hos seriekonkurrenten Vitesse.

Det er en utvikling som ikke overrasket landslagsledelsen. I Heerenveen hadde han mye høyere forventet assist-tall (en utregning som sier noe om kvaliteten på hans sjanseskapende pasninger), men lagkameratene evnet sjelden å score.

– I Vitesse var både trener og lagkamerater mange hakk opp. Det viser igjen viktigheten av å gå til riktig klubb med riktig spillestil og gode nok medspillere, sier Per Joar Hansen, Lars Lagerbäcks assistenttrener på landslaget.

«Perry» forklarer Ødegaards utvikling blant annet med erfaring og modenhet.

– Han er blitt mye mer fremoverrettet i spillet. Han er flinkere til å spille forbi folk og råere når han vender opp på siste tredjedel, sier han.

I sommer kom også den første landslagsscoringen i hans attende kamp med flagget på brystet, da han satte 2–0-målet i 2–2-kampen hjemme mot Romania i EM-kvalifiseringen. Og søndag åpnet han altså målkontoen i en av verdens beste ligaer.

– At han var såpass dominant og god i den første kampen borte mot Valencia, viste hva som var på gang, mener Hansen.

Etter to seriekamper for Real Sociedad, er det nå landslagets tur til å få glede av 20-åringen. Han er så godt som selvskreven når Lagerbäck tirsdag tar ut troppen til EM-kvalifiseringskampene mot Malta (hjemme 5. september) og Sverige (borte 9. september).

Matchvinner på tampen

Søndag var det Mallorca som åpnet skarpest, men utover tok Real Sociedad mer og mer over. Ødegaard var involvert i mangt og meget, uten at noen av lagene greide å score før pause.

Etter en times spill fikk Ødegaard svensk selskap på banen, da spisstalentet Alexander Isak (19) kom innpå.

Det var likevel nordmannen som virkelig kom i søkelyset. Syv minutter før slutt sendte han en annen innbytter, Portu, fri i bakrom på en kontring. Han vendte etter hvert opp og så at Ødegaard hadde satt på turboen. Han spilte inn til nordmannen som dro seg alene med keeper på én berøring før han banket inn 0–1 på den andre.

– Det var en strålende pasning fra Portu og et enkelt mål for meg, sier Ødegård i Strive-intervjuet.

Han ble med det den første nordmannen til å score på øverste nivå i Spania på 17 og et halvt år, påpeker Viasat-kommentator Petter Veland på Twitter.

Det kom ingen flere scoringer, og Martin Ødegaard kunne dermed ta imot bortefansens hyllest etter å ha sikret tre poeng for sin nye klubb. De har nå fire poeng på to kamper.