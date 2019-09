Rekdal foreslo aldersgrense i 1. divisjon. Nå har klubbene og NFF tatt grep.

For tre år siden foreslo Kjetil Rekdal at man burde innføre aldersgrense i 1. divisjon, for å senke den da høye gjennomsnittsalderen. Nå er situasjonen helt annerledes.

Kjetil Rekdal mener norsk fotball går i riktig retning når 1. divisjon nå kan vise til en merkant nedgang i gjennonmsnittsalder. Her er Afeez Aremu (19), Kasper Skaanes (24) og Sigurd Haugen (22) fra en kamp mellom Start og Sogndal i år. Jon Olav Nesvold, Bildbyrån Norway / Christian Blom, NTB scanpix

Kun få dager etter at Norge i september 2016 hadde tapt 0–3 hjemme for Tyskland i VM-kvalifiseringen på Ullevaal stadion, ble Kjetil Rekdal stilt spørsmål om hvilke grep man kunne gjør for å forbedre norsk fotball.

Rekdals forslag: Færre lag i Eliteserien og bruk 1. divisjon som utviklingsarena.

– Gjennomsnittsalderen i OBOS-ligaen i fjor var 27–28 år. Det må bli en utviklingsliga, så må Tippeligaen bli en konkurranseliga. Først da tror jeg vi klarer å få fart på ting igjen, sa daværende VIF-trener Rekdal til TV 2.

Heller ikke sjefen for Norsk Toppfotball, Leif Øverland, var fornøyd med snittalderen i 1. divisjon.

– Vi tror at det blir en bedre liga dersom færre rykker ned og man har bedre tid til å utvikle spillere. Man må ha kamptid, det holder ikke bare med treninger, sa han til TV 2 i 2016.

For tre år siden foreslo Kjetil Rekdal aldersgrense i 1. divisjon. Nå er fotballeksperten til Eurosport mer fornøyd over utviklingen. Tor Erik Schrøder / NTB scanpix

Gjennomsnittsalderen sank med over tre år

Tre år senere er situasjonen helt annerledes. Etter å ha regnet ut gjennomsnittsalderen til spillere med minst én kamp i 1. divisjon, får man tallet 24,2. Det er hele tre års nedgang sammenlignet med 2015. Snittet er nå lavere enn i Eliteserien, som er på 25,5 år.

Fakta Gjennomsnittsalder hos lag i 1. divisjon Aalesund: 23,9 Start: 22,4 Sandefjord: 26,7 KFUM: 24,8 Sogndal: 22,7 Raufoss: 22,8 Kongsvinger: 22,8 Nest-Sotra: 24,6 Jerv: 23,1 Ull/Kisa: 24,2 Sandnes Ulf: 24,8 HamKam: 26,2 Notodden: 25,3 Skeid: 23,9 Strømmen: 25,3 TUIL: 23,8 Utregningen er gjort 28.07.2019. Spillere med minst én kamp i 1. divisjon er medregnet. Spillere må fortsatt være i klubben for å være medregnet.

Når Rekdal blir presentert med de nye tallene nøyaktig tre år senere, er han mer imponert.

– At aldersgjennomsnittet er gått såpass mye ned betyr at vi mest sannsynlig er på vei i riktig retning. Den gangen var det veldig få unge spillere som fikk sjansen i OBOS-ligaen, og det at flere får sjansen nå er veldig positivt, svarer han.

For tre år siden foreslo Rekdal aldersgrense i 1. divisjon, der man kunne følge den sørafrikanske modellen. I 2009 ble det der innført et krav om at alle lagene i den nest øverste divisjonen måtte ha minimum fem spillere under 23 år på laget til enhver tid.

– Det hadde nok vært vanskelig å gjennomføre i praksis, men det kunne vært en god løsning. Et annet tiltak kan være å ha en regel som sier at du må bruke spillere på 17 eller 18 år i 15 eller 20 kamper. OBOS-ligaen skal være en utviklingsarena, og da er det viktig at disse unge spillerne får spilletid på det nest øverste nivået istedenfor i 2.- eller 3. divisjon, mener Rekdal.

NTF-sjefen gir tre grunner til endringen

– Det er selvfølgelig veldig gledelig at gjennomsnittsalderen har gått så mye ned. Det er viktig at de yngre spillerne får matchet seg hver runde. Det holder ikke at de bare får en god treningshverdag og spiller fem minutter på slutten av kamper, sier Øverland.

Han lister opp tre grunner til at gjennomsnittsalderen har sunket med såpass mange år:

Omleggingen av det norske seriesystemet i 2016

Klubbene ansetter flere trenere i utviklingsavdelingen på heltid

Spillere kan leies ut og hentes tilbake når som helst

Sjef for NTF, Leif Øverland, mener det er tre grunner til nedgangen på snittalder i 1. divisjon de siste sesongene. Trond Reidar Teigen / NTB scanpix

– Det var nesten galskap

Etter serieomleggingen i 2016 gikk Norges nest øverste divisjon fra at fire lag rykket direkte ned, til at to rykket direkte ned, pluss at det tredje dårligste laget måtte ut i kvalik mot et lag fra 2. divisjon.

– Jeg tror serieomleggingen er en viktig faktor. Slik det var før kunne lag i det ene øyeblikket spille om kvalik til opprykk, og i neste runde måtte du kjempe om å unngå nedrykk. Det var nesten galskap. Man måtte kun tenke på resultater, og hadde lite tid til å fokusere på utvikling, sier Øverland, og legger til:

– Så er det satt av en sum til klubber som kun går til å utvikle spillere. Det brukes også mer ressurser fra klubbene selv på å ansette trenere på heltid i utviklingsavdelinger. I tillegg har NFF før denne sesongen innført en ny ordning for lån av spillere, som gjør at spillere kan leies ut og hentes tilbake når som helst. Det åpner for at unge talenter kan få mer spilletid i OBOS-ligaen, istedenfor å sitte på benken i Eliteserien, forklarer Øverland.

Fakta Gjennomsnittsalder hos lag i Eliteserien Bodø/Glimt: 24,6 Molde: 26,3 Odd: 24,6 Rosenborg; 26,3 Brann: 27,1 Vålerenga: 26,2 Kristiansund: 26,0 Viking: 25,3 Lillestrøm: 25,4 Haugesund: 24,5 Stabæk: 24,3 Tromsø: 23,4 Mjøndalen: 25,9 Ranheim: 26,1 Strømsgodset: 26,0 Sarpsborg: 25,6

Start med lavest snittalder

Av alle 32 lagene som spiller i Eliteserien og 1. divisjon er Start det laget som har lavest gjennomsnittsalder (22,4 år).

– Det har hele tiden vært en idé at vi skal ha en ung spillergruppe, selv om vi i fjor merket vi at det ble litt for ungt. Vi hadde nok fortsatt spilt i Eliteserien nå om vi hadde klart å hente inn litt mer rutine i laget. Men nå føler jeg at vi har den riktige balansen i troppen, sier sportslig leder i Start, Tor-Kristian Karlsen.

Sportslig leder i Start, Tor-Kristian Karlsen, mener det ikke er tilfeldig at Start har et så ungt alderssnitt i spillertroppen. FREDRIK VARFJELL / BILDBYRÅN NORWAY

Karlsen har vært i Start siden høsten 2017. Og selv om han mener at 1. divisjon fortsatt er en liga preget av hard konkurranse, merker Karlsen at Start møter lag som ønsker å satse ungt.

– Det ser man omtrent hver uke. Jeg ble ekstremt imponert over Sogndal forrige kamp, som stilte med en forsvarstreer som hadde en snittalder på 19 år, sier Karlsen, som sikter til at Sogndals tre midtstoppere mot Start forrige serierunde var Ulrik Fredriksen (20), Igoh Ogbu (19) og Eirik Lereng (18).