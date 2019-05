Magnus Carlsen tapte to ganger for franske Maxime Vachier-Lagrave, men 28-åringen løftet spillet og vant Grand Chess Tour-turneringen i Elfenbenskysten søndag.

Carlsen vant hurtigsjakkdelen i Abidjan overlegent med tre poeng og skaffet seg et godt utgangspunkt for å vinne turneringen. I lynsjakkdelen, som ble spilt lørdag og søndag, gikk han på to tap for Vachier-Lagrave, men med en ledelse på 2,5 poeng, var likevel sammenlagtseieren i boks da to partier gjensto.

Nordmannen vant like godt de to siste partiene og seiret i årets første av totalt åtte Grand Chess Tour-turneringer. Det ble klart etter to tap, ti remis og seks seirer i lynsjakk.

Carlsen fikk en fin åpning på de siste ni lynsjakkpartiene i Abidjan søndag da han slo egyptiske Amin Bassem. Samtidig tapte franske Maxime Vachier-Lagrave sitt parti.

To tap

Carlsen hadde med det økt turneringsledelsen til 3,5 poeng, men i neste parti møttes de to rivalene. Som lørdag tapte Carlsen mot Vachier-Lagrave, og ledelsen var tilbake på 2,5 poeng.

Den norske verdensmesteren tapte dermed to ganger på to dager mot franskmannen. Lørdagens tap var Carlsens første på hele 70 partier uansett format.

I de neste partiene ble det remis mot kinesiske Ding Liren og seier mot Veselin Topalov fra Bulgaria. Nordmannen slo deretter VM-motstanderen fra 2016, Sergej Karjakin, og spilte remis mot Jan Nepomnjasjtsjij.

Mot amerikanske Wesley So kunne Carlsen sikre turneringsseieren med remis, men gikk for seier. Mot slutten av partiet mistet han overtaket, men duellen endte i remis.

Etter at seieren allerede var i boks, slo Carlsen kinesiske Yi Wei, før Hikaru Nakamura ble feid av banen i det avsluttende partiet.

Overlegen i hurtigsjakk

I hurtigsjakkdelen i Elfenbenskysten gikk det meget bra for Carlsen. Han vant i suveren stil etter å ha seiret i seks av ni partier. De tre siste endte i remis.

28-åringen hadde en ledelse på tre poeng etter hurtigsjakken. Alt lå med det til rette å vinne turneringen totalt. Søndag fullførte han jobben.

I lynsjakken, som startet lørdag, gikk det tråere for Carlsen. Han tapte for Vachier-Lagrave og mistet samtidig førsteplassen på verdensrankingen i lynsjakk.

Etter sju remis og kun én seier, var ledelsen ned til franskmannen redusert til 2,5 poeng før søndagen.

Neste Grand Chess Tour-turnering starter i Kroatia i slutten av juni.

(©NTB)