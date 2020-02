Sjelden spesialservice skal få håndballjentene til OL

Håndballforbundet leier inn et charterfly for å gi kvinnelandslaget maksimal hjelp i jakten på en OL-plass og medaljer i Tokyo til sommeren.

Landslagssjef Thorir Hergeirsson, Malin Aune (t.il venstre) og Veronica Kristiansen får ekstraservice i jakten på OL-plass. Foto: Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

NTB-Espen Hartvig

Norge har deltatt i alle OL-turneringene for damer, med unntak av 2004, siden gjennombruddet i 1986.

I mars venter en utfordrende kvalifisering (mot vertsnasjonen Montenegro, Romania og slaktofferet Thailand) i Podgorica i Montenegro. Det er et vrient reisemål å nå fra Norge. Derfor velger NHF bruke store penger for å optimalisere mulighetene.

– Vi får en tropp til OL-kvalifiseringen som kommer frem med et direkte fly som tar tre timer i stedet for en reise som har både en og to stopp og som i verste fall krever 12-15-20 timer i hver retning, sier NHFs generalsekretær Erik Langerud til NTB.

Han bekrefter at det er første gang i hans tid i jobben at et norsk landslag får et charterfly til disposisjon.

– Dette visste jeg ikke. Det høres veldig bra ut, sier Veronica Kristiansen til NTB.

Det er ventet at hun er tilbake i landslagstroppen til OL-kvalifiseringskampene.

Hjelpe

– Dette gir laget mye bedre forberedelser både her hjemme i forkant, men også i Podgorica. Det bidrar naturligvis også til at reisen blir mindre belastende enn ellers. Dette gjør forhåpentlig at troppen er best mulig rustet til kampene, sier Langerud.

Norge kan få med to håndballag i Tokyo-lekene. Gutta har en overkommelig kvalifisering mot Brasil, Sør-Korea og Chile i Trondheim i april.

– OL-kvalifiseringen har topp prioritet hos oss for begge lag. Når gutta nå har kvalifiseringen i kjente omgivelser på hjemmebane og mot motstand som flere vil mene er overkommelig, er det viktig for NHF at vi gjør maksimalt også for håndballjentene som skal ut i krevende kamper på bortebane.

Dobbel?

– OL er viktig på mange områder for NHF og vår sportslige ledelse, men ikke minst også for spillerne. Så det vil naturligvis være fantastisk om vi kan ha begge lag til stede i OL for første gang i NHFs historie.

– Dette er viktig, men som alltid i idrett vet vi at resultatene kan gå begge veier. Det er vi alltid forberedt på, men med maksimal tilrettelegging i forberedelsene, så mener vi dette er et viktig grep, sier Langerud.

De to beste fra hver pulje i OL-kvalifiseringen, er sikret OL-billett.