– Vi var slurvete og slappe, sa Solskjær etter sin første kamp som fast ansatt United-sjef.

MANCHESTER UNITED - WATFORD 2–1

OLD TRAFFORD, MANCHESTER: – Vi har hatt spillere som har været skadet og som har deltatt på sine landslag i landslagspausen. De har vært borte en stund og har ikke fått trent sammen i det siste.

Bananskallkamp

Han følte det nesten som om det var den første kampen i sesongen. Og uansett var det hans første kamp som fast ansatt.

– Disse første kampene etter landslagspauser ser man frem til, men man vet også at de kan være som et bananskall. Watford er et veldig bra lag, og de har ikke hatt så mange spillere ute hos landslag.

Men han var ikke bare misfornøyd med det han fikk se ute på banen. Han var veldig godt fornøyd med spillere som Luke Shaw og Marcus Rashford.

– De første 20 minuttene var ikke bra. De 20 siste minuttene av første omgang var bra. Da spilte vi virkelig bra angrepsfotball. Den andre omgangen var nok en gang slapp og slurvete.

Fakta: Engelsk eliteserie fotball lørdag, 32. runde: Fulham – Manchester C. 0-2 (0-2) Mål: 0-1 Bernardo Silva (5), 0-2 Sergio Agüero (27). 25.001 tilskuere. Brighton – Southampton 0-1 (0-0) Mål: 0-1 Pierre-Emile Højbjerg (53). 30.636 tilskuere. Mohamed Elyounoussi var ubenyttet reserve for Southampton. Burnley – Wolverhampton 2-0 (1-0) Mål: 1-0 Conor Coady (selvmål 2), 2-0 Dwight McNeil (77). 20.990 tilskuere. Crystal Palace – Huddersfield 2-0 (0-0) Mål: 1-0 Luka Milivojevic (str. 76), 2-0 Patrick van Aanholt (88). Leicester – Bournemouth 2-0 (1-0) Mål: 1-0 Wes Morgan (11), 2-0 Jamie Vardy (82). Joshua King spilte 74 minutter for Bournemouth Manchester U. – Watford 2-1 (1-0) Mål: 1-0 Marcus Rashford (28), 2-0 Anthony Martial (72), 2-1 Abdoulaye Doucouré (90). 74.543 tilskuere. Senere kampstart: West Ham – Everton (18.30) (©NTB)

Statistikk og statistikk

Selv om han innrømmet at United ikke hadde vært helt på høyden i denne kampen, var hans følelse av hva som skjedde ute på gresset ikke helt samstemt med den offisielle statistikken.

– Ballbesittelsen var 50–50 vil jeg gjette.

Her hadde han helt rett. Ballbesittelse var 51 prosent til United og 49 prosent til Watford.

– Sjanser tror jeg det var likt. Kanskje hadde de et par flere muligheter.

Statikken viser at Watford hadde 14 avslutninger (8 på mål og 6 utenfor). Manchester United hadde 6 avslutninger (5 på mål og 1 utenfor).

Respekt

Han ville ikke gå med på at Watford er et lag som United bare skal valse over.

– Det er respektløst. De er blant syv-åtte beste lagene i ligaen, de er i semifinalen i FA-cupen. Du vil gjerne dominere disse kampene, men vi var ikke gode nok. Uansett du kan ikke få med deg mer enn tre poeng, og det klarte vi.

Og mens Ole Gunnar Solskjær var fornøyd med resultatet var det en manager som ikke syntes det hadde vært en like hyggelig lørdag ettermiddag.

– Det er vanskelig å forklare hvorfor vi tapte denne kampen, sa Watford-manager Javi Gracia.

Manchester United er nå oppe på fjerdeplass på tabellen, noe som betyr Champions League neste sesong dersom de klarer å holde på den posisjonen.

– Det blir en tøff kamp helt inn. Det er fire lag som kriger om to plasser.