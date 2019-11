Pressekonferanse: Østberg kan ikke gå skirenn av helsemessige årsaker

Helseproblemer stopper Ingvild Flugstad Østberg før sesongstarten.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Ingvild Flugstad Østberg må ta en pause fra langrenn. Terje Pedersen

NTB

BEITOSTØLEN/OSLO: Hun mister dermed helgens renn på Beitostølen og verdenscupåpningen i finske Ruka neste helg. Det sa hun på en pressekonferanse torsdag.

Hun har ikke noe klart svar på når hun er tilbake i skisporet.

Østberg startet seansen med en spøk om at hun var blitt gravid, noe hun raskt trakk tilbake, men var mer preget da hun fortalte at hun ikke er klar for å gå skirenn.

– Det har seg sånn at jeg har havnet i en situasjon der jeg ikke kan gå skirenn. Det er selvfølgelig veldig kjedelig og beklagelig at det er blitt sånn. Det er helsemessige årsaker, der ikke alle kravene i helseattesten er innfridd. Det vil si at det beste for meg nå er at jeg står over skirenn, forteller hun.

Forrige sesongs verdenscupvinner sa at hun har valgt å trene mye og tøft.

– Som toppidrettsutøver balanserer man ofte på en knivsegg. Det er en risiko med å trene så mye, og nå trenger kroppen litt tid for å komme seg på plussiden, sa hun videre.

Østberg fortalte at det er en sammensatt situasjon og at det er flere ting som ligger bak, men at hun ikke ønsket å gå i detaljer.

– Jeg ønsker å være så åpen og ærlig som mulig, uten å gå inn i hver minste detalj. Jeg håper dere respekterer det. Jeg prøver også å være bevisst min rolle som forbilde, og jeg håper fortsatt å kunne være det. Jeg tror og håper jeg har noen grunnleggende verdier, sier hun.

Østberg sa videre at hun ellers har det fint og stort sett er i godt humør.

– Jeg sitter ikke inne og sturer og griner, sier hun.

Samtidig legger hun ikke skjul på at det er veldig kjedelig å måtte stå over skirennene.

Hun roste støtteapparatet, som av og til må være litt strenge.

– Helsa trumfer alt, sa hun.

Vi kommer tilbake med mer