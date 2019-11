Stryning klar for eliteserieklubb

Etter åtte år i svensk fotball vender Mats Solheim (31) tilbake til Norge.

Mats Solheim returnerer til norsk fotball og Stabæk. Her i aksjon for Hammarby. LUDVIG THUNMAN / BILDBYRÅN

NTB

Han har skrevet under på en treårskontrakt med Stabæk.

Solheim spilte over hundre kamper for Sogndal før han i 2011 pakket sakene og reiste til Sverige. Først hadde han et opphold i Kalmar, før det ble overgang til Stockholm-klubben Hammarby i 2015. Der spilte 31-åringen over hundre kamper, og han toppet det med bronsemedalje denne sesongen.

Solheim spilte 27 kamper for Hammarby i bronsesesongen og scoret tre mål. Nå skal forsvarsspilleren prøve seg i Stabæk.

– Vi har vært ute på eventyr i Sverige i åtte år, og nå følte vi at det var på tide å komme hjem. Det nye eventyret her blir interessant, sier Solheim til Stabæks nettsider.

– Dette blir en ny utfordring. Jeg gleder meg til å være med på dette prosjektet, å bygge opp Stabæk igjen. Det kommer en ny stadion her, og det ser bedre og bedre ut spillemessig også. Jeg håper å bidra til at Stabæk kan nå nye høyder, sier 31-åringen videre.

Solheim er opprinnelig fra Loen i Stryn i Sogn og Fjordane.

Stabæk ligger på 8.-plass i Eliteserien når det gjenstår én runde av årets sesong. De har allerede sikret fornyet opphold på øverste nivå.