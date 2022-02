Ny ukrainsk OL-utøver testet positivt for doping

Den ukrainske bobutøveren Lidiia Hunko har testet positivt for doping, opplyser Det internasjonale dopingbyrået (ITA) torsdag.

Lidiia Hunko i aksjon i Beijing tidligere i OL.

NTB

Publisert Publisert For mindre enn 20 minutter siden

Hunko er den andre i rekken av ukrainske utøvere som blir dopingtatt under de olympiske lekene i Beijing. Onsdag ble langrennsløperen Valentyna Kaminska avslørt etter å ha testet positivt for tre forbudte stoffer.

ITA opplyser at testen av Hunko ble tatt 14. februar i forbindelse med konkurranse og at hun har testet positivt for dehydrochloromethyl-testosteron, som er et forbudt stoff. Stoffet er et anabol steroid og bidrar til økt utholdenhet hos utøvere. Hunko er suspendert i påvente av analysen av B-prøven.

Hunko kom på 20.-plass i bob-konkurransen tidligere i lekene. 28-åringen fikk kvoteplass inn til lekene i Beijing.