Glimt-sjefen advarer Celtic-stjernene mot «forferdelig» Bodø-vær

Bodø/Glimt-trener Kjetil Knutsen advarer både Celtics spillere og tilreisende britiske journalister mot værforholdene som venter dem i Bodø torsdag.

Bodø/Glimt-trener Kjetil Knutsen er klar for Celtic-kampen.

Glimt har en 3-1-ledelse å gå på foran returkampen i utslagsrundene i conferenceligaen etter forrige ukes uhyre sterke borteseier i Glasgow. Torsdag skal Kjetil Knutsens menn forsøke å sikre avansementet på eget kunstgress.

Der tror Glimt-treneren at de skotske gjestene også vil få trøbbel med å håndtere værforholdene.

– Først og fremst må jeg si noe om været i morgen. Det blir snø, kaldt og vindfullt, sånn at Celtic og journalistene er forberedt foran kampen, sa Knutsen tidlig på onsdagens pressekonferanse.

Forferdelig

Da skotske journalister så ville høre mer om hva han tenker om værgudenes bidrag til det viktige oppgjøret, advarte Knutsen gjestene ytterligere.

– Været blir forferdelig. De blir virkelig kaldt og vindfullt, sa han.

– For oss er det normalt. Det er vinter i Bodø. Å spille fotball i slike forhold i februar er spesielt for mange lag og spillere. Jeg tror banen blir bra, fortsatte Glimt-sjefen.

Glimt-spillerne har ifølge Knutsen restituert godt etter kraftanstrangelsen i Skottland. Han tar også med seg viktig lærdom fra det første møtet.

Bare halvveis

– Jeg tror vi lærte mye av den forrige kampen, og vi vet vi spiller mot et angrepslag. Og jeg tror de vil framstå på samme måte her. Vi er litt bedre forberedt nå enn hva vi var inn i den første kampen, sa Glimt-treneren.

En av nøklene til et godt resultat også torsdag blir å nekte gjestene rom. Knutsen er ikke redd for at elevene vil ta lett på oppgaven.

– At vi leder 3-1 er ikke noe vi fokuserer på. Vi er bare halvveis, poengterte han.