Grealish-scoring da City herjet med Norwich: – Styggeste målet han kommer til å score

(Manchester City – Norwich 5–0) Pep Guardiola fikk en etterlengtet opptur etter tapet i serieåpningen. Og City-fansen fikk akkurat det de ville ha: En scoring fra Jack Grealish.

NY HELT: Det er store forventninger til Jack Grealish i City-trøyen. Lørdag viste engelskmannen litt av hvorfor Pep Guardiola har hentet ham.

Publisert Publisert For mindre enn 2 timer siden

Jack Grealish er spilleren som er hentet for å gjøre regjerende ligamester Manchester City enda bedre. Lørdag startet han nedbetalingen av milliardsummen City måtte ut med for engelskmannen.

Grealish var heldig da et innlegg fra Gabriel Jesus nærmest traff han i knehøyde. Innlegget gikk via et Norwich-bein og 25-åringen endte noe tilfeldig opp med å styre ballen i mål. Han feiret med å stikke fingrene i ørene.

– Det er det styggeste målet han noen gang kommer til å score, sa tidligere Tottenham-manager Tim Sherwood hos Sky Sports.

Det var ingen perlescoring, men uansett en perfekt start på hjemmedebuten for rekordsigneringen, som ble hyllet av et tilfreds publikum på Etihad Stadium.

City hadde allerede tatt føringen på eget gress da Grealish scoret. Åpningsscoringen kom også etter et innlegg fra høyrekanten, men denne gangen fikk hjemmelaget en hjelpende hånd – eller bein – fra Norwich.

Grant Hanley strakk fram foten for å klarere innlegget, men endte opp med å skyte ballen via Tim Krul og inn i eget nett.

De lyseblå dominerte fra første til siste spilleminutt mot Norwich, og scoringsfesten fortsatte etter pause. Aymeric Laporte plukket nedfallsfrukten etter en corner og banket inn kveldens tredje.

Ikke lenge etter tegnet innbytter Raheem Sterling seg på scoringslisten. Kyle Walker åpnet forsvaret med en aldeles nydelig stikker, og Jesus trillet ballen inn foran mål. På bakerste gjorde Sterling som så mange ganger før.

Fem minutter før slutt ble Riyad Mahrez spilt alene gjennom mot keeper og fastsatte sluttresultatet til 5–0 med en sikker avslutning via stolpen og i mål.

– Det var en svært god kamp av oss. Vi flyttet ballen raskt, løp i bakrom og presset på for flere scoringer. Det er det vi må gjøre i alle kamper, sier Gabriel Jesus til BBC.

Kevin De Bruyne satt på tribunen under kampen. Belgieren sliter med en ankelskade.

Publisert Publisert: 21. august 2021 17:50 Oppdatert: 21. august 2021 18:30

