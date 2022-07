Gilje Nordås slakter seg selv etter VM-debuten: – Det var fryktelig

EUGENE (VG) Narve Gilje Nordås (23) var svært selvkritisk etter sitt aller første VM-løp.

SLUKØRET: Narve Gilje Nordås måtte innse at han ikke var i nærheten av finaleplass.

– Det var fryktelig. Fryktelig opplevelse rett og slett – nok en gang, sier Gilje Nordås til VG og resten av den norske pressen natt til fredag norsk tid.

Ikke mange minutter tidligere hadde han debutert i VM med forsøket på 5000 meter. I store deler av løpet hang 23-åringen bra med, men noen runder før det hele skulle avgjøres klarte han ikke å følge teten.

Han kom i mål på tiden 13.37,14, noe som holdt til 13.-plass i sitt heat. Sandnes-utøveren var med det drøye 12 sekunder fra en finalebillett, og må se finalen med blant andre Jakob Ingebrigtsen fra sidelinjen natt til mandag norsk tid.

omtrent 22 sekunder bak sin personlige rekord satt under Bislett Games forrige måned.

– Det er håpløst rett og slett, sier Gilje Nordås som har Gjert Ingebrigtsen som trener.

– Jeg merket at det ikke var sånn jeg forestilte meg at det skulle være. Da blir det seigt, men jeg er langt bak uansett. Hadde jeg bitt meg fast hadde jeg uansett ikke klart å henge på til en topp fem plassering til mål. Det er ganske åpenbart når du er så milevis langt bak.

Gilje Nordås var hard mot selv også da han ble slått ut i forsøket på 5000 meter i OL i fjor:

Selv føler Gilje Nordås at han har hatt mange gode økter både før ankomst til Eugene og etter at han kom til VM-byen, selv om han vurderte å droppe mesterskapet og reise hjem til Norge grunnet fly- og bagasjetrøbbel.

– Er årsaken at det ble for strabasiøst å komme seg hit og forberede seg til mesterskapet?

– Tror ikke det, men det kan ha spilt inn litt det og. Det er mange små faktorer som gjør at formen ikke er der den skal være. En ting er formen, menn det andre er det taktiske og mentale underveis. Jevnt over er det bare å forberede seg på alle plan, sier Gilje Nordås.

På oppfordring fra VG gir Gilje Nordås seg selv en toer på en skala fra en til ti, der en er bunn.

– Det er min fiaskosesong, oppsummerer en misfornøyd VM-debutant.

Sesongen er uansett ikke over helt ennå, og det gjenstår fremdeles et stort høydepunkt med EM i München som begynner 15. august.

– Motivasjonen er ikke skyhøy. Det er en liten måned til, så jeg håper at jeg kan snu på det frem til det. Bare lade batteriene og se hva vi klarer å få til. Satser på at jeg klarer å få en god løpsopplevelse der da. Hvis ikke det blir det er det min nedtursesong uansett. Noen sesonger er det bare sånn. At du ikke klarer å komme deg opp.

– Jeg skal i hvert fall fortsette noen år til. Kanskje er det bare sånn at dette er mitt toppnivå. Kanskje klarer jeg ikke å skvise ut mer av den sitronen. Skal i hvert fall gi det noen år til, så får vi se.