Solbakkens gress-tirade: Kaller journalister, trenere og ledere slappe

LILLESTRØM (VG) Ståle Solbakken startet landslagsåret med en fire minutter og 41 sekunders tirade mot norske journalister, trenere og ledere. Landslagssjefen skjønner ingen ting av at det i Norge ikke er en opphetet diskusjon om naturgress versus kunstgress.

Publisert Publisert For mindre enn 2 timer siden

– Jeg er veldig overrasket over hvor slappe alle journalister er på det temaet her. Dere interesserer dere ikke for det. Kunstgress er et annet spill enn på gress, meldte Solbakken etter å ha fått en lissepasning av Romerikes Blad.

– Du står på Åråsen, Ståle. Lillestrøm har fått banen klar. Du har dine klare meninger om gress, spurte lokalavisens sportssjef.

– Det som er tilfelle i Norge nå er at mange klubber i Norge har dårlige kunstgressbaner. Jeg synes klubbledere i Norge er slappe, trenere i Norge er slappe og journalister i Norge er slappe. Fotball skal spilles på gress. Det er underlaget alle spillere vil spille på, men da må du gjøre som Lillestrøm her, jobbe langsiktig, svarer Solbakken.

– Jeg skjønner ikke at det ikke er en stor prioriteringssak. Hele verden spiller på gress, det er konkurransearenaen. Nå kommer det gresstyper som klarer seg bedre i kaldere klima, og dette er viktig for norsk fotball, slik at vi kan utdanne andre type spillere (som midtstoppere og «target»-spisser), slik at vi ikke bare får midtbanespillere som er gode med ball. De er det flust av, fremholder Ståle Solbakken og sender en ny syrlig melding til pressen:

– Men dere bryr dere ikke, dere heller.

Tidligere Molde-spiller Erling Braut Haaland tok sin egen luftvei hjem til Norge mandag.

11 av 16 norske eliteklubber spiller på kunstgress denne sesongen. Molde la om fra natur- til kunstgress for åtte år siden.

– Forbundet og NTF burde ha lagt inn en pott i den forrige TV-avtalen at de klubbene som har gress får penger til en god banemann, mener Ståle Solbakken.

– Det er ikke press på noen. I stedet luller vi oss inn og tror dette er noe som skjer i utlandet. Da kunstgressbanene kom, sa alle og trodde alle at det ikke ville bli stor forskjell. Det har ikke skjedd og kommer ikke til å skje. Det skjer ingenting, og det går til og med feil vei. Norsk fotball må ta tak i det. At Viking, Start, Vålerenga, Brann vurderte det, Stabæk gjør det ... det er helt feil vei å gå.

Fakta Disse spiller på kunstgress: Disse 11 klubbene har kunstgresshjemmebane i 2022: Aalesund, Bodø/Glimt, HamKam, Kristiansund, Molde, Odd, Sarpsborg, Strømsgodset, Tromsø, Viking og Vålerenga. Disse fem har naturgress: Lillestrøm, Rosenborg, Haugesund, Jerv og Sandefjord. Les mer

Molde-direktør Ole Erik Stavrum sier til VG:

– Dette har ikke vært en diskusjon som har vært veldig fremme hverken i Molde eller norsk fotball de siste årene. Om det er slapt eller ei, det får Ståle mene noe om.

KUNSTIG KRESS: Slik ser det ut på Molde stadion. Landslagssjef Ståle Solbakken liker dårlig underlaget der.

– Er det overhodet noen diskusjon om å gå tilbake til naturgress?

– Det har det ikke vært i vår klubb, fastslår Stavrum. Han mener det er klimatisk problematisk å spille fotball i Norge på naturgress fra februar til desember.

Samtidig med den norske kunstgressrevolusjonen har landslaget ikke vært i sluttspill siden Solbakken selv spilte i 2000-EM. Men landslagssjefen vil ikke koble de to tingene. Han mener norske klubber har tapt store penger.

– Mange hundre millioner i overgangssummer, og muligheten til å utvikle noen typer spillere, mener han.

– Jeg vet ikke om det henger sammen. Det vet jeg rett og slett ikke, sier Molde-direktør Ole Erik Stavrum.

Lars Bohinen har vært en del av den norske trenerforeningens styre det siste året. Han opplyser at debatten om underlag ikke er tatt der i hans periode.

HJEMMEBANE: Ståle Solbakken går ut på Åråsens naturgress. Det var hans hjemmebane som spiller fra 1994 til 1997.

– Et vanskelig spørsmål. Veldig tosidig. Rent sportslig så hadde det vært en fordel om vi spilte på gress. Det tror jeg veldig mange trenere er enige om. På en annen side så må man forstå at kunstgressbanene har kommet av to årsaker. Det er fryktelig dyrt å drive gress og bruksområdet blir meget begrenset, sier Bohinen som understreker at han ikke uttaler seg på vegne av trenerforeningen.

– Klubbenes inngang for å få bygd stadioner har vært kunstgress. Det er har gitt mye mer støtte og velvilje fra kommunen enn for en arena det skal spilles fotball på en gang hver 14. dag, sier den tidligere Sarpsborg-, Aalesund- og Sandefjord-treneren.

PS! Ståle Solbakken ledet mandag en lett økt med 11 spillere på Åråsens nydelige naturmatte. Norge møter fredag Slovakia og neste tirsdag Armenia på det omtrent like fine Ullevaal-gresset.

Nyvalgt fotballpresident Lise Klaveness sa i fjor at norske naturgressbaner er «utrydningstruet».

– Vi har gjort mange analyser over hva vi må gjøre annerledes fremover for å nå målene våre. Et viktig tiltak her er å sikre tilstrekkelig tilgang på gressbanetrening for lag og spillere som nettopp skal konkurrere internasjonalt, sa Klaveness til VG.