LSK Kvinner seiret etter magisk snuoperasjon i seriepremieren

LILLESTRØM (LSK Kvinner-Kolbotn 3–2) To imponerende hodestøt fra Kolbotn-stopper Sara Hørte (21) rystet fjorårets tabelltreer før pause, men etter hvilen slo LSK Kvinner nådeløst tilbake.

JUBLET: Slik feiret LSK Kvinner 1–2-scoringen til Mia Authen i 2. omgang.

Publisert Publisert For mindre enn 40 minutter siden

Comebacket startet på stillingen 0–2. LSK Kvinner-back Mia Authen snappet opp en klarering fra tomålsscorer Hørte på hjørnet av Kolbotns 16-meter, tok to touch og limte ballen i vinkelen med sitt tredje.

– Det var en enorm glede. Det er det første målet mitt i Toppserien. At det skal gjøres slik ... Det er greit, det. Ha-ha. Vi setter den der, sier Authen til VG og gliser.

Lokaloppgjøret i LSK-hallen var fantastisk reklame for Toppserien på 2022-sesongens aller første dag. Scoringer i verdensklasse, intense dueller, blod, energi og et sent comeback fra LSK Kvinner bidro til en dramatisk premiere.

Hjemmelaget har som ambisjon å kjempe helt i toppen av ligaen og tok kommandoen fra start av, men etter 34 minutter hadde Kolbotn-forsvarer Sara Hørte allerede stanget ballen i mål to ganger på eminent vis for forrige sesongs tabellsekser.

LSK Kvinner–mannskapet hadde styrt banespillet, men inn mot pause mistet laget kontrollen etter bortelagets dødballscoringer.

Trener Knut Slatleim hadde åpenbart kommet med et treffende budskap før andreomgangen for plutselig var rytmen langt bedre.

Kolbotn forsvarte seg imidlertid lenge både disiplinert og godt, men etter 54 minutter smalt Mia Authen inn det som skulle vise seg å bli en svært forløsende scoring for vertene.

Reduseringen blir garantert vanskelig å slå i kåringen av rundens mål, og sprøytet ytterligere energi inn i hjemmelaget. Signe Holt Andersen hadde vært aktiv kampen gjennom fra sin offensive midtbaneposisjon for vertene og midtveis ut i annenomgangen dro danske seg fint fri på kanten før hun la ballen flatt inn foran mål.

På innsiden av 16-meterstreken kom Emma Stølen Godø på et godt timet løp for LSK Kvinner og utlignet med et glitrende plassert skudd i hjørnet. På stillingen 2–2 kjempet Kolbotn for å berge det ene poenget, men det virket som en ny scoring var i emning for «Birdsa».

Vi kommer med mer fra LSK-hallen!

Og med bare 10 minutter igjen på den digitale klokken her på Romerike, styrte den nyankomne svenske spydspissen Nina Jakobsson inn seiersmålet fra kloss hold, noe som sørget for herlige gledesscener blant hjemmelagets spillere.

I de øvrige kampene ble det også bra med scoringer: John Arne Riises seriedebut som Avaldsnes-trener endte med stortap og 0–6 for Rosenborg. Sara Kanutte Fornes scoret to av målene for trønderne.

Regjerende seriemester Brann sparte heller ikke på noe i årets første seriekamp. Røa ble slått solide 5–2 i hovedstaden. Det var ikke det eneste Oslo-Bergen-oppgjøret i ligapremieren: Lyn slo nemlig Arna-Bjørnar 2–1 på Vestlandet. Mandag avsluttes runden med Vålerenga mot Stabæk.