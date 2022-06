Kronprinsparet på French Open-finalen

PARIS (VG) Det er tett mellom de kjente ansiktene på tribunen under kampen mellom Rafael Nadal og Casper Ruud søndag ettermiddag.

Foto: MATTIS SANDBLAD / VG

Det norske kronprinsparet Haakon og Mette-Marit er blant annet på plass i Paris for å bevitne det historiske norske idrettsøyeblikket.

Kronprins Haakon kom lørdag hjem fra en ekspedisjon på Grønland, og har deretter tatt seg til Paris for å overvære finalen i den prestisjetunge turneringen.

Han og kronprinsessen har tatt på seg finstasen for anledningen, og smiler og heier fra tribunen.

De er ikke de eneste kongelige som har tatt turen til hovedbanen på Philippe-Chatrier.

Selveste Kong Felipe VI av Spania er også tilstede for å heie frem Nadal. Bilder viser han og kronprinsesse Mette-Marit hilse og smile.

Skuespiller Michael Douglas er også på plass, og har denne dagen fattet interesse for mer enn bare tennis - bilder viser nemlig at han titter ned på de kongelige som sitter noen rader foran han.

STJERNE: Skuespiller Michael Douglas er på plass for å se på Ruud. Foto: GONZALO FUENTES / Reuters

«Klar for Roland Garros final 2022» skriver Anette Bjerke på sin Instagramhistorie. Hun er sammen med investor Arne Fredly og har postet et bilde av de to fra tribunen.

Stjerneparet Sienna Miller og Oli Green er også i Frankrike.

Bayern Munchen-stjernen Robert Lewandowski er også spottet på tribunen, ved siden av PSG-spiller Marco Verratti. Lewandowski har nylig sagt at han ikke vil spille for Bayern lenger - og er trolig på utkikk etter en ny arbeidsgiver i Paris.

– Min epoke i Bayern er over. Jeg ser ingen mulighet til å fortsette å spille for denne klubben lenger, sa den polske spissen sist uke.

Borussia Dortmund-stopper Mats Hummels sitter også på raden bak skuespiller Hugh Grant.

Finalen i French Open er vanligvis fylt opp med kjendiser i publikum da Paris er en yndet destinasjon i juni. Tidligere år har amerikanske stjerneartister som Beyonce og Jay-Z dukket opp, og idrettsstjerner fra andre idretter som basketball og fotball tar gjerne også turen, som Tony Parker og Zinedine Zidane.

2022-finalen er altså intet unntak.