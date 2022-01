Bolsjunov refser Tour de Ski-programmet

OBERSTDORF (VG) Den russiske stjernen Aleksandr Bolsjunov (25) mener det er for stor sprintandel i Tour de Ski.

BER OM ENDRINGER: Aleksandr Bolsjunov vil ha flere distanserenn i Tour de Ski.

To av seks renn under denne utgaven av Tour de Ski er sprinter. Vinneren av sprinten tjener ett minutts forsprang til de som ikke går videre fra prologen i sammendraget. Det mener Bolsjunov er for drøyt.

– Vi trenger flere distanserenn for å ha noen reell sjanse til å ta igjen forspranget sprintspesialistene skaffer seg på den måten. Og alle som ikke går videre fra prologen taper automatisk ett minutt. Det er for mye, sier Bolsjunov til russiske Matsj TV.

Under denne touren er det kun ét renn med individuell start, mens det er flere fellesstarter med innlagte bonusspurter underveis. Bolsjunov skulle ønske seg flere intervallstarter og flere lengre løp. Herrenes lengste er nå 15 kilometer.

– Med unntak av klassiskrennet i Lenzerheide, er det bare fellesstarter på distanserennene. Også på fellesstartene er det bonus-sprinter. Så for meg er det ikke lenger en Tour de Ski. Det er en «Tour de Ski Sprint». Det er ikke lenger en utfordrende og spennende etappekonkurranse over flere dager, sier Bolsjunov ifølge Matsj TV – nisjesiden Langrenn.com har også omtalt dette.

Johannes Høsflot Klæbo leder touren med 45 sekunder til Pål Golberg og 47 sekunder til Bolsjunov etter tre av seks etapper.

Bolsjunov har ikke vane for å snakke med utenlandsk presse uten tolk. I det hele tatt snakker han lite med media med unntak av når det går bra.

Bolsjunov sier han ikke forstår engelsk, men Sjur Røthe fikk seg en prat med ham i målområdet:

Sjur Røthe, som selv er sjanseløs på sprint, vil ikke klage på at touren er urettferdig lagt opp.

– Det har vært lengre løp før. I år er det kort tour med seks løp, to sprinter og tre fellesstarter. Det sier seg selv at det er bygd for Klæbo med hans fartsressurser og hans springform. Men det er helt fair. Det er blitt bygd for Dario Cologna før, sier Røthe til VG.

Iivo Niskanen antyder at touren bør endres.

– Det er hva det er. For meg er det ikke optimalt, men jeg konsentrerer meg om OL. Det hadde vært fint å gå Toblach-Cortina (35 km) igjen som før. Show er show, men den ekte idretten ligger ikke i sprint, sier Niskanen til VG.

Didrik Tønseth støtter Bolsjunov og Niskanen, men vil heller ikke kalle det urettferdig.

– Jeg må være enige med dem. Sprint for min del er ett minutt i sekken. Det må være sprinter i touren, men jeg kunne tenkt meg noen lengre løp også, sier Didrik Tønseth.

Emil Iversen mener dette om kritikken til Bolsjunov:

– Du vet det blir vanskelig å slå Johannes i denne touren og det er en fordel å være god i sprint, men han har best på distanse iblant også. Han kunne vunnet uansett hvordan du legger opp touren, sier Iversen.

Pierre Mignerey, rennsjef i det internasjonale skiforbundet (FIS), tar kritikken med ro.

– Det er blitt større andel sprint, men når du ser resultatlista, er det ikke slik at sprinterne leder og at det er umulig for distanseløperne. Jeg forstår ikke helt, men jeg forstår at alle ikke blir fornøyde uansett. Det er normalt, sier Mignerey