VG: Bråthen saksøker Skiforbundet

Hoppsjef Clas Brede Bråthen (52) har levert stevning til Oslo tingrett. Han krever fast ansettelse i Norges Skiforbund.

I KONFLIKT: Hoppsjef Clas Brede Bråthen og Norges Skiforbund.

– Vi får mange spørsmål fra mediene om «Bråthen-saken», derfor velger vi å opplyse at det i dag er sendt stevning til Oslo tingrett, sier Marit Håvemoen fra Advokatene i LO i en pressemelding.

Det betyr at det blir realitet av søksmålsvarselet de kom med 20. august. Bråthen varslet søksmål som et svar på at kontrakten hans med Norges Skiforbund ikke forlenges, etter 17 år i jobben på midlertidige kontrakter.

I søksmålet krever Bråthen fast ansettelse, og ønsker at unntaket idretten har i forbindelse med midlertidige ansettelser skal ses bort fra. Det gis uttrykk for at Bråthen synes det er svært beklagelig å gå til søksmål.

– 17 år er ikke midlertidig. Sånn skal det ikke være i det norske arbeidslivet, sier forbundsleder Christopher Beckham i Handel og Kontor, et forbund Bråthen er medlem i, i pressemeldingen.

Clas Brede Bråthen og advokat Marit Håvemoen har foreløpig ikke besvart VGs henvendelser.

– Det kjenner vi ikke til, men hvis så er tilfelle tar vi det naturligvis til etterretning. Det vil bli en prinsipiell sak som er relevant for hele norsk idrett, sier Espen Graff, kommunikasjonssjef i Norges Skiforbund.

Samtidig holder hoppkomiteen møter med styret i Norges Skiforbund i den betente saken. Mandagens møte var fruktløst og de jobber nå utover uken for å finne en løsning på situasjonen, som har skapt stor splid i Hopp-Norge.

Mandag ble det foreslått en ny rolle for Clas Brede Bråthen, som ville frita ham fra administrativt ansvar – men fortsatt fungere som sjef for hopperne. Hoppkomiteen stiller seg bak forslaget.

– Hva som skjer videre med søksmålet vil blant annet avhenge av om også Norges Skiforbund stiller seg bak vedtaket i Hoppkomitéen, sier Håvemoen.

Alf Tore Haug, leder av hoppkomiteen, har besvart VGs henvendelser etter stevningen ble kjent.

Av pressemeldingen går det frem at Bråthen mener den er urettmessig, og at han ikke har gått utover ytringsfriheten han har som arbeidstager.