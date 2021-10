Rekdal tror ikke Norge er veldig svekket – bortsett fra én posisjon

LILLESTRØM (VG) Forfallene har tikket inn én etter én, men med unntak av én posisjon er ikke Ståle Solbakkens førsteellever så svekket, mener Kjetil Rekdal (52).

FORTSATT GLAD: Ståle Solbakken reiser til Tyrkia med en god følelse.

– Hvor ofte spiller man med sine antatt sterkeste elleve i løpet av en sesong? Det er faktisk ikke så ofte. Vi har et par som har et velkjent høyere nivå enn de andre, men ellers er det veldig jevnt på flere posisjoner, påpeker den tidligere landslagskapteinen, som nå har suksess med HamKam i Obos-ligaen.

HamKam-treneren tror at Norge har svært gode muligheter til poeng i den svært viktige VM-kval-kampen i Tyrkia, og han får støtte fra landslagssjefen.

– Jeg har vært i en slik situasjon som dette, som underdog, ganske mange ganger ute i Europa. Jeg har en god følelse og er god på dette. Det er kanskje styrken min som trener. Jeg er ganske sikker på at vi kan spille en jevn kamp med tyrkerne. Jeg har null tro på at Tyrkia kjører over oss, sier den tidligere FC København-treneren.

HAR TRUA: Kjetil Rekdal.

Solbakken bekreftet på mandagens pressekonferanse at Ørjan Håskjold Nyland vokter buret mot Tyrkia, slik han også gjorde i den forrige kampen mot Gibraltar. Men Rosenborgs André Hansen har vært førstevalget etter Rune Almenning Jarsteins senvirkninger etter covid-sykdom.

– Forsvarsfireren blir nok den samme som mot Nederland, og så tror jeg han spiller med Thorsby, Berg, «Moi», Ødegaard, Thorstvedt og Berisha, sier Rekdal. Marcus Holmgren Pedersen, Stefan Strandberg, Andreas Hanche-Olsen og Birger Meling utgjorde forsvarsfireren i 1–1-kampen mot Nederland 1. september.

På topp gjør skadene til Erling Braut Haaland, Alexander Sørloth og Joshua King at Norge nå er nede på et slags «fjerdevalg» i Veton Berisha.

– Vi kommer til å merke at Haaland er borte, først og fremst på respekten fra Tyrkia, sier Rekdal.

– Jeg tror det handler om å bygge et godt forsvarsspill og være farlige på kontringer. Jeg tror det blir vanskelig å styre kampen i 90 minutter i Tyrkia. Det viktigste blir å stå fjellstøtt bakover og frustrere tyrkerne. Det er magefølelsen min, men så er ikke jeg Ståle. Han ser de hver dag, det gjør ikke jeg, understreker den tidligere landslagskapteinen.

Han tror at Ståle Solbakken kommer til å stille i en slags 4–4–1–1-formasjon, og at syv av de ti utespillerne som startet mot Nederland også åpner mot Tyrkia (de syv uthevet): Håskjold Nyland – Holmgren Pedersen, Strandberg, Hanche-Olsen, Meling – Ødegaard, Berg, Thorsby, Elyounoussi – Thorstvedt – Berisha.

– Det står nok litt og faller på Martin Ødegaard. Hvis han plasserer ham i tieren bak Berisha så blir det mer spennende hva han velger på kant, men jeg tror han velger Patrick Berg og Thorsby sentralt, sier Rekdal.

– Velger han Ødegaard i 10-eren så kan plutselig Hauge komme inn på kant, men han er glad i Thorstvedts fysikk og galskap. Jeg tror han velger ham bak Berisha. Det tipper jeg i dag, men det kan skje ting inn mot kamp eller at han kommer med en overraskelse, fortsetter han.

ELITESERIEGJENG: Mens Marcus Holmgren Pedersen og Fredrik Aursnes begge har tatt steget fra Molde til Feyenoord denne sesongen, er Patrick Berg, Marius Lode og Fredrik Bjørkan fremdeles i Bodø/Glimt.

Ståle Solbakken trakk på smilebåndet da VGs reporter kommenterte at det med unntak av spissplassen ikke står så dårlig til med den norske førsteelleveren.

– Nei, nå er du positiv, Øyvind, det er jeg glad for å høre. Vi får jobbe ut fra det, gliste Solbakken.

Slik er stillingen i Norges gruppe:

Konfrontert med den aktuelle forsvarsfireren og de seks «fremre» svarer Solbakken følgende:

– Det kan være at alle de er på banen fra start av, det kan også være at det er en av de som ikke er det. Jeg kan ikke garantere at alle er det, for det kommer litt an på hvilket type kampbilde vi ser for oss og hvilket kampbilde vi vil ha.

– Hva vil dere helst ha?

– Det er jo noe som vi kommer til å presentere, men som er dumt å si her, men vi er ganske klare på hva vi aller helst vil ha.