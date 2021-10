Strand Larsens «skuffende» høst: – Utlandet er tøft

Selv om «alle» Norges faste spisser ble skadet før den pågående landslagssamlingen, ble ikke utenlandsproff Jørgen Strand Larsen tatt inn som erstatter.

SNUR SEILENE? Jørgen Strand Larsen har fått en seig start på sin andre sesong i nederlandsk fotball. Men nå føler han at ting er i ferd med å snu.

Andreas Hellenes, VG

Publisert

Han var fast på klubblaget Groningen, noterte 14 målpoeng på 30 kamper og fikk sin landslagsdebut i løpet av debutsesongen i nederlandsk fotball. Han leverte også en meget bra kamp som spiss for «nødlandslaget».

Denne sesongen skulle han surfe videre på bølgen, fortsette å produsere målpoeng og 90-minuttere og spille seg enda nærmere A-landslaget.

Men slik har det ikke gått for den norske utenlandsproffen.

– Det har vært skuffende, erkjenner Groningen- og U21-landslagsspiller Strand Larsen overfor VG. Fredag er han i troppen når Norge møter Kroatia borte i en viktig EM-kvalifiseringskamp.

MERKBART: Jørgen Strand Larsen hadde en betydelig bedre start på fjorårssesongen.

Ett mål på de åtte første serierundene Groningen, som befinner seg like over nedrykksstreken i den nederlandske toppdivisjonen, er fasiten så langt.

– Utlandet er tøft. Det er mer konkurranse om plassene og du må levere hele tiden for å beholde plassen, sier spissen som likevel har kunnet spore noe bedring den siste tiden.

For etter tre innhopp og et skadeavbrekk på sesongens fire første kamper har han startet alle de fire neste. Men 21-åringen legger ikke skjul på at det har vært vanskelig å få mindre tillit enn sesongen før:

– Det har vært en nedtur. Det er kjipt når man ikke helt får den sjansen man føler man kunne fått etter sesongen i fjor. Jeg hadde forventet mer spilletid, sier spissen fra Halden.

TOPPKAMP: Norge og Kroatia topper kvalifiseringsgruppen til U21-EM neste år.

Etter en tøff start på sesongen i nederlandsk fotball, forteller Strand Larsen til VG at han måttet hente frem gamle lærdommer:

– Jeg hadde jo også en periode med et år på utlån i Milan som var ganske tøff. Men da var jeg yngre og kanskje litt dummere, mimrer den høyreiste spissen tilbake til tiden på ungdomslaget i den italienske storklubben.

– Har du hatt nytte av de lærdommene nå?

– Ja, absolutt. I motgang blir man fortere sur, utålmodig eller reagerer på feil måte. Nå har jeg lært hva man bør gjøre, og hva man ikke bør gjøre, når man møter motgang.

– Hva bør man gjøre?

– I Milan ga jeg mer opp, mens nå tar jeg heller tak for å komme meg inn igjen i laget og tilbake i form, sier Strand Larsen og forteller hva som har hjulpet ham:

– Det som hjelper er først og fremst å være i kontakt med folk hjemme i Norge, for da føler man seg ikke alene.

Forstår Solbakken

Da Norges faste spisstrio Erling Braut Haaland, Alexander Sørloth og Joshua King alle måtte melde forfall til den pågående A-landslagssamlingen, lurte mange på hvem som skulle steppe inn.

Svaret ble eliteseriespissene Veton Berisha og Ohi Omoijuanfo – og ikke utenlandsproffen Strand Larsen.

FORAN I KØEN: Moldes Ohi Omoijuanfo og Vikings Veton Berisha måtte begge steppe inn på landslaget når spiss etter spiss meldte forfall.

– Solbakken har tatt ut to kjempegode spisser som jeg er sikker på kunne spilt på et mye høyere nivå enn Eliteserien, sier Groningen-spilleren og erkjenner:

– Sånn som det har vært de siste månedene, så har jeg full forståelse for at de kommer før meg i køen.

