To ryggoperasjoner på ett år - nå har hopp-Robert godfølelsen

HOLMENKOLLEN (VG) Etter to prolaps-operasjoner håper Robert Johansson (32) å kunne vise seg fra sin beste side i hoppbakken igjen.

«The Flying Moustache» som han kalles i utlandet på grunn av sin snertne snurrebart, la seg under kniven tidlig i mai, snaut ett år etter den forrige ryggoperasjonen.

Da som nå var det en prolaps i ryggen som førte til at Johansson måtte trekke seg fra VM-renn og ikke kunne fullføre verdenscupsesongen.

Nå skal ryggproblemene være historie.

– Fra 10. mai og frem til nå har jeg hatt veldig god tid til å bli sterk nok, trene godt og bli klar for å hoppe på ski igjen. Det har vært mange timer på gymmen med gradvis økt belastning. Jeg har blitt sterkere og sterkere og har følt meg «freshere». Slik vinteren og fjoråret ble så måtte jeg finne ut hva jeg gjorde galt slik at jeg slo opp igjen prolapsen. Nå er opplegget rigget med en helt annerledes plan for sommertreningen, forklarer Robert Johansson.

Heldigvis har han ikke hatt noen tunge perioder gjennom sommeren. Det tror han skyldes at det ble lagt en tydelig plan for når målet var å hoppe igjen. Dermed har 32-åringen ikke følt noe stress eller press underveis.

– Hva ble gjort feil forrige sesong siden ryggproblemene meldte seg igjen?

– Det blir litt spekulasjoner, men vi kom frem til at totalbelastningen ble for høy. Jeg er glad i å trene, og av og til når du holder på med toppidrett er det lett å bli revet med når ting går bra. Da er det ikke bare-bare å lese faresignalene som ikke er så synlig. Helt frem til Hoppuka kjente jeg ingen problemer. Kanskje burde jeg ikke ha startet opp så tidlig som mulig etter den forrige ryggoperasjonen, analyserer hopperen.

De feilene skal unngås.

– Nå har vi gjort det annerledes for å minske risikoen for tilbakefall og at jeg skal bli kvitt ryggproblemene slik at jeg kan holde en sesong og få ut potensialet.

Han er klar på at det er en risiko med å operere ryggen, men med «hjelp av de flinkeste folka i landet» - som Johansson kaller de - var han komfortabel med operasjonen.

– Jeg har stolt på de. I etterkant er det opp til meg å minske risikoen for tilbakefall. Nå må jeg være nøye for å få kroppen 100 prosent på plass. Jeg må tilpasse og justere på treningsøkter når jeg begynne å hoppe igjen. Det blir litt pirk, men jeg kjenner det skal bli utrolig godt å ta på seg skiene igjen. Det begynner å nærme seg et halvår siden sist.

Og nå skal han sørge for at totalbelastningen ikke blir for heftig. Klarer han det, er målet å være konkurransedyktig fra sesongstart selv om han aldri har hatt en lengre pause i sin tid som profesjonell skihopper.

– Jeg har fått gode svar på trening og fysiske tester. Jeg har en god følelse, melder Robert Johansson.