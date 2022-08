Haaland-statue borte - kunstner tror den er stjålet

En tre meter høy statue av Erling Braut Haaland har de siste ukene vært plassert på en takterrasse i Bryne. Nå skal den være stjålet – ifølge Jærbladet av en person som «ikke liker statuen».

Ifølge Jærbladet vet foreløpig ingen hvor det har blitt av den over 600 kilo tunge treskulpturen, som skal illustrere Brynes store sønn, Manchester City-spiller Erling Braut Haaland.

Lokalavisen skriver at eieren Tore Sivertsen faktisk ikke er overrasket over forsvinningen, siden en navngitt person skal ha ringt ham og fortalt at vedkommende står bak fjerningen – fordi skulpturen «ikke er så fin».

– Nei, jeg aner ikke hvor den er, sier eier Sivertsen til Jærbladet.

Slik så skulpturen ut i sommer, før den var ferdigstilt.

Kunstneren bak skulpturen, Kjetil Barane, har også hørt de samme ryktene.

– Jeg var og kikket i går, etter at jeg hadde hørt noen rykter, og da var den borte. Så jeg tror den forsvant natt til tirsdag. Men jeg har ikke peiling på hvor den har blitt av, sier Barane til avisen.

Haaland-statuen har de siste ukene stått på en takterrasse på en adresse i Bryne. Det måtte både lastebil og kran til for å få løftet statuen på plass. Tidligere har den også vært plassert i en rundkjøring.

– Jeg syntes at det var litt tøft at han sto der og så ut over inngangen til Bryne. Så det er synd at statuen ikke er der lenger, sier Barane.

Statuen skal etter planen auksjoneres bort under en innsamling til Haydom-sykehuset i Tanzania, og skulle etter hvert bli flyttet til et annet lokale.

Erling Braut Haaland selv har vist sterk form i sine første kamper for sin nye klubb Manchester City.

