Botheim åpnet målkontoen i Italia: – Ikke noe vits å ta av nå

I helgen scoret Erik Botheim (22) sitt første Serie A-mål for Salernitana. Hovedpersonen selv mister ikke bakkekontakten av den grunn.

TI: Kun ti minutter brukte Erik Botheim på banen før han scoret sitt første mål i den italienske toppdivisjonen søndag.

– Det er selvfølgelig veldig kult, sier Botheim til VG om sitt første mål på det gjeveste nivået i Italia.

Søndag kom nordmannen på som innbytter i 4–0-seieren over Sampdoria – og han brukte de 25 minuttene han fikk på en svært effektiv måte.

– Hvor tøff er spissduellen i Salernitana?

– Vi er en veldig satsende klubb og har mange bra spillere. Det må man regne med i starten at man trenger litt tid å tilpasse seg. Men jeg fikk 25 minutter og gjorde det beste ut av det, sier Botheim selvsikkert, men er klar på at dette bare er begynnelsen:

– Det er ikke noe vits å ta av nå. Det er bare å bygge videre på det og kjøre på.

Den tidligere Bodø/Glimt-angriperen sier tilværelsen i Italia er et knepp opp på alt fra det han tidligere er vant med, og på spørsmål om det er språkutfordringer svarer spydspissen kontant:

– Man må bare lære seg italiensk, da.

Salernitana-spilleren har blitt tatt ut én gang til A-landslaget – i september 2021. Det har vært vrient å få sjansen på landslaget, spesielt på grunn av at han brøt kontrakten med sin forrige klubb – russiske Krasnodar – og var lenge klubbløs. Han brøt kontrakten på grunn av Russlands invasjon av Ukraina.

Botheim var med i én landslagstropp høsten 2021, men ikke siden. «Hva har Ståle (Solbakken, landslagstrener) sagt til deg?», spør VG.

– Jeg har ikke snakket noe med ham om det. Mitt fokus er ikke på det i det hele tatt. Jeg skal ta min tid her nede og tilpasse meg så godt som mulig. Det er en veldig tøff liga, og man trenger tid å tilpasse seg. Det har jeg ikke tenkt på i det hele tatt, så det får han finne ut av selv, sier Botheim.

Lørdag scoret bestekompis Erling Braut Haaland (22) hat trick i Premier League mot Crystal Palace. Søndag scoret jevnaldrende Botheim sitt første mål – og mener det Haaland har prestert i den engelske toppdivisjonen vil inspirere ham i tiden fremover.

DUO: Her er kameratene Erling Braut Haaland og Erik Botheim avbildet under oppvarmingen i forkant av landslagskampen mot Nederland på Ullevaal stadion i september 2021.

– Det er klart når han dunker inn et hat trick, så inspirerer jo det. Det er jo utrolig kult, sier Botheim, som legger til at det vil være en drøm å spille med bestekompisen på laget, men tydeliggjør at akkurat dét er et stort men:

– Det tror jeg er lettere sagt enn gjort. Han (Haaland) er veldig god og det er mange andre gode spisser også, så det er bare å ta det rolig.

– Det er kanskje åpenbart at det vil være tøff plass om spissplassen på landslaget fremover?

– Ja, men det er bra da, svarer Botheim som har til gode å debutere på A-landslaget.

I 2016 lagde Haaland og Botheim denne musikkvideoen sammen med Erik Tobias Sandberg, som har fått 9,2 millioner visninger på videodelingstjenesten YouTube: