Brækhus klar for VM-kamp i Colombia mot svensk verdensmester

Cecilia Brækhus (40) utfordrer svenske Patricia Berghult (27) om WBC-tittelen i super weltervekt. VM-kampen går i hennes fødeland, Colombia.

TILBAKE: Cecilia Brækhus, her avbildet på innveiingen før en kamp i 2021, skal gå VM-kamp i super weltervekt i august.

– Jeg tror dette vil bli et eventyr, sier Brækhus til VG.

Hun var verdens boksedronning og hadde i mange år alle VM-beltene i weltervekt, før de to tapene mot Jessica McCaskill skjøv henne ned fra tronen. Det er nå over et år siden Brækhus sist var i ringen, men hun ønsker å avslutte karrieren med stil i en ny vektklasse.

Det er Brækhus’ hovedsponsor Betsson som nå melder at Berghult blir motstander på et stevne i Colombia 13. august.

Tidligere i karrieren har Brækhus bokset VM-kamper mot to svensker. Hun slo Mikaela Laurén to ganger, og Klara Svensson én gang. Brækhus har totalt 36 seirer og to tap i karrieren.

HAR VM-BELTE: Patricia Berghult (t.h.), her fra en kamp mot polske Monika Antonik i 2016, blir motstander for Cecilia Brækhus.

Berghult tok sin første store VM-tittel i november da hun slo sveitsiske Olivia Belkacem på poeng i Jönköping. Berghult har 15 seirer, tre på knockout, og er ubeseiret i proffkarrieren.

– Emosjonelt

– Det har vært snakk om å bokse i Colombia før, men jeg har ikke vært klar. Det å komme tilbake og bokse i det landet jeg er født i kan bli emosjonelt, sier Brækhus.

40-åringen ble adoptert fra Colombia da hun var to år gammel, og har ikke vært i landet siden. Nå vender hun altså tilbake, og skal bokse om en VM-tittel i Cali som riktignok er 100 mil unna der Brækhus levde sine første år.

Hun har ikke vært i Colombia siden hun ble adoptert tidlig på 80-tallet, og vokste som kjent opp i Bergen med adoptivforeldrene Jorunn og Martin Brækhus.

Foreldrene har vært med på flesteparten av boksekampene til Brækhus, og nå skrives det altså et nytt kapittel.

– Min første «homecoming» i Oslo da forbudet mot proffboksing endelig var fjernet ble bare vakkert og spesielt. Nå ser det ut som dette blir et flott stevne på en utendørs stadion, forklarer Brækhus.

– Hvordan er interessen for deg i Colombia?

– Jeg håper jo at jeg blir godt mottatt der, og hadde nok ikke blitt invitert hvis ikke interessen var der. Jeg har et solid navn i bokseverden utenfor Norge, sier Brækhus som akkurat nå er i New York for å se helgens storkamp mellom irske Katie Taylor og puertorikanske Amanda Serrano.

STORMØTE I NEW YORK: Katie Taylor (t.v.) og Amanda Serrano går hovedkampen i helgen. I bakgrunnen skimtes promotor Eddie Hearn og youtuberen Jake Paul som er i teamet til Serrano.

De møtes i Madison Square Garden, og alle de fire store VM-beltene i lettvekt ligger i potten. Det er trolig den største kampen i kvinneboksingens historie.

– Den har i alle fall potensial til å bli det. Symbolmessig med to kvinner som første gang topper et show i Madison Square Garden gjør at det nok er den største, sier Brækhus.

Ringside i New York

Lettvekt blir nå tre vektklasser under Brækhus, men det er liten tvil om at den norske boksedroinngen hadde vært høyaktuell for en slik kamp dersom hun ikke hadde tapt mot McCaskill.

– Er det litt surt for deg at du ikke er en av de som skal bokse denne kampen?

– Absolutt ikke! Det er bare en kjempestor seier for alle, på samme måte som da kvinner fikk bokse i OL.

STJERNER: Claressa Shields (t.v.) og Cecilia Brækhus poserer på en pressekonferanse i 2018.

Det skal heller ikke utelukkes at Brækhus blir høyaktuell for noen virkelig store kamper igjen. Amerikanske Claressa Shields har tidligere hatt VM-tittelen Berghult og Brækhus bokser om. Nå håper Brækhus å samle alle beltene i super weltervekt.

– Ja, og det neste målet Marie Eve Dicaire, sier Brækhus.

Dicarie har IBF-beltet, britiske Natasha Jonas har WBO-tittelen og britiske Hanna Ranking har WBA-tittelen. Sistnevnte tapte for øvrig for Berghult i 2019.

PS! Shields har for øvrig alle de store beltene i mellomvekt - klassen over der Berghult og Brækhus nå skal bokse.