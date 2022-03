Tønseth med første verdenscupseier siden 2014: - Betyr mye

FALUN/OSLO (VG) Han var nær ved å lykkes på femmila i Holmenkollen forrige helg. I dag var det ingen som kunne slå Didrik Tønseth.

forrige

fullskjerm neste BEST I DAG: Didrik Tønseth 1 av 2 Foto: Bj¿rn S. Delebekk / VG

Publisert Publisert For mindre enn 50 minutter siden

30-åringen åpnet friskt på dagens 15-kilometer i friteknikk i Falun og økte avstanden til konkurrentene utover i løpet. I mål var han ni sekunder foran Calle Halfvarsson og med 20,4 sekunder ned til Harald Østberg Amundsen på 3. plass.

Dette er Tønseths første individuelle verdenscupseier siden Lillehammer i desember 2014 og hans fjerde totalt.

– At det skulle ende slik med pallplass sist og seier her er utrolig bra. Det er lenge siden jeg har gått et bra renn. Dette betyr veldig mye. Kontrasten er stor fra i fjor med 2–3 minutter bedre løpstid. Det er bare å ofre alt hver dag, så blir det bra til slutt, sier Tønseth til TV3.

– Det er vanvittig imponerende. Jeg vet hvor hardt han har jobbet i alle år. Han har vært den som tar dette mest seriøst og jobber hardest. Jeg unner han denne seieren, og det tror jeg alle de andre landslagsguttene også gjør. Et stort øyeblikk for Didrik og også for Calle Halfvarsson at han viser at han fortsatt har det i seg, sier TV3-ekspert Niklas Dyrhaug.

forrige





fullskjerm neste TIL TOPPS - IGJEN: Didrik Tønseth gikk til topps på dagens 15-kilometer i Falun. 1 av 4 Foto: Bjørn Steinar Delebekk / VG

For Calle Halfvarsson var dagens 15-kilometer en stor opptur. Etter en tøff sesong har 32-åringen sagt at han er usikker på om han har råd til å fortsette karrieren.

– Vi får se hva som blir utgangspunktet for neste sesong, om landslaget vil ha meg med ett år til. Så må jeg se om jeg har råd til å fortsette, sier Halfvarsson til Aftonbladet.

De norske preger resultatlisten i Falun med Hans Christer Holund på en 4. plass, Martin Løvstrøm Nyenget på 5. plass og Sjur Røte på 6. plass.

På startstreken manglet Johannes Høsflot Klæbo som er hjemme, samt Alexandr Bolsjunov og russerne som er utestengt. Bolsjunov vant her i fjor.

Vi oppdaterer