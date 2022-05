Urovekkende Holm-tall mens Rosenborg sliter: – Det smerter

TRONDHEIM (VG) Rosenborg sliter med å begeistre og score mål i årets sesonginnledning. Helt foran har lagets 20 år gamle førstevalg på topp fått en knalltøff oppgave sammenlignet med andre rivalers angrepsspillere.

INGEN GOD START: For verken Noah Holm eller Rosenborg på årets Eliteserie-sesong. Her er spissen underveis i kampen mot Sarpsborg i april.

Publisert Publisert For mindre enn 20 minutter siden

– Det er store krav, selvfølgelig. Jeg ser ikke noe større press i norsk fotball enn å løpe rundt med nummer ni her i Rosenborg. Det er et press på meg, men jeg føler meg voksen for oppgaven, sier Noah Holm til VG.

20-åringen er Kjetil Rekdals soleklare førstevalg på topp i et Rosenborg-lag som sliter stort offensivt.

Det defensive har riktignok stort sett vært solid. Men det er ingen selvfølge at trønderne serverer Lerkendal-publikummet festspill på fotballens festdag mot Sandefjord den 16. mai.

Heller ikke at Holm scorer.

Det er bare å ta utgangspunkt i tall fra de første fem kampene. De kan si ganske mye om hvor skoen trykker for Rosenborg for øyeblikket.

Optas definisjon av store sjanser: En situasjon der spilleren forventes å score, spesielt i et scenario fra svært kort hold når ballen har klar bane til mål og det er lavt til moderat press på den som skyter.

Hos statistikktjenesten Opta står Holm ennå ikke registrert med noen store sjanser. Det står i sterk kontrast til hans spisskolleger i de fem beste lagene så langt i årets Eliteserie.

Dermed går det ikke an å måle hvordan han leverer på sine muligheter sammenlignet med for eksempel Akor Adams i Lillestrøm og Vikings Veton Berisha.

Holms ene mål i årets serie kom som en følge av at han i forkant av scoringen gjorde store deler av jobben selv. Derfor regnes det ikke som en stor sjanse.

Unggutten virker foreløpig å ta situasjonen med stor ro i samtale med VG inne på Brakka et steinkast fra Lerkendal stadion. Han maner til forståelse for at Rosenborg, med ny trener, nye spillere, et nytt system, må starte med å skape et kompakt lag som slipper til lite i andre enden av banen.

20-åringen mener laget har vist tendenser, men mangler den siste pasningen eller det siste løpet for å bli enda farligere.

Fakta Noah Holm: Født: 23. mai 2001.

Sønn av den tidligere fotballspilleren og nåværende treneren, David Nielsen.

Har spilt i ungdomsavdelingen til RB Leipzig. Ble hentet til Rosenborg fra portugisiske Vitoria de Guimares sommeren 2021.

Holm scoret tre mål på 15 kamper i debutsesongen under Åge Hareide.

Har ett mål på fem kamper så langt i 2022.

Konkurrerer i utgangspunktet mot Ole Sæther og Bryan Fiabema om spissplassen i Rosenborg. Les mer

Han avviser at han kommer til å føle at han må begynne å levere mål hyppigere som Rosenborgs førstevalg på spissplassen.

– Jeg kommer til å gjøre alt jeg kan for å hjelpe laget. Jeg løper mye også, jeg duellerer og vil vise lagkameraten at jeg er en som vil ta «fighten» for ham, sier Holm og fortsetter:

– Jeg har ikke noe imot en måltørke så lenge jeg kan se meg selv i speilet og være fornøyd med egen prestasjon, laget spiller bra og vi vinner. Media vil alltid legge press på deg ved å dra frem statistikkene. Men jeg tenker prestasjon, utvikling og at jeg har mye å lære.

Holm er imidlertid ikke den første RBK-spissen som har slitt med å produsere mål de siste årene. Ikke siden Nicklas Bendtner i 2017 har de hatt en spiss med mer enn 15 mål i én Eliteserien-sesong (se faktaboks).

Fakta Rosenborgs toppscorere siste ti år 2012: Rade Prica (11 mål) 2013: John Chibuike (9 mål) 2014: Alexander Søderlund (13 mål) 2015: Alexander Søderlund (22 mål) 2016: Christian Gytkjær (19 mål) 2017: Nicklas Bendtner (19 mål) 2018: Alexander Søderlund (8 mål) 2019: Alexander Søderlund (8 mål) 2020: Dino Islamovic og Kristoffer Zachariassen (12 mål) 2021: Stefano Vecchia (11 mål) 2022: Tobias Børkeeiet (2 mål) Les mer

FORKLARER SESONGSTARTEN: Noah Holm, her inne på Brakka i møte med VG denne uken.

– Smerter

RBK-trener Kjetil Rekdal svarer slik på spørsmål om hvordan det føles at de kun har scoret fire mål så langt denne sesongen:

– Det smerter. Vi bøtter ikke inn om dagen. Da må vi sørge for at vi ikke slipper inn for mye. Men vi har ikke ligget bakpå. Vi har vært i høyt press, vi har hatt ballen på motstanderens halvdel. Men vi må ta oss mer tid. Vi slår for mye på første bevegelse i angrepene. Så mister vi den unødvendig.

Han tenker lenge når VG spør om hvor lang tid det vil ta før laget hans vil underholde og begeistre uke inn og uke ut. Han konkluderer med at han gjerne skulle svart «neste kamp», men sier det er vanskelig å spå.

– Den dagen samhandlingsstrukturen er på plass, du er komfortabel når du spiller kamper, da slipper du deg løs. Er du usikker, føler deg presset eller ikke får til elementære ting så blir du avventende, sier Rekdal og minner om at han nylig har fått til god angrepsfotball som trener:

– I HamKam spilte vi fotball i blinde. Vi visste vi kom til å vinne, at de ikke kom til å score mål på oss, og at vi kom til å score selv. Sånn var det hver helg. Det var ikke briljant der, heller. Men vi fikk inn en automatikk i laget som gjorde at det gikk på skinner. Det vil vi her også. Det blir et mer slagkraftig og offensivt Rosenborg når grunnmuren faller på plass.

FAGPRAT: Kjetil Rekdal sammen med tidligere Ranheim-trener og nåværende Adresseavisen-ekspert, Svein Maalen, på en Rosenborg-trening tidligere i uken.

På spørsmål om 3-4-3 er en for krevende og vanskelig formasjon, svarer han «nei, absolutt ikke».

– Du har nok folk foran ballen. Det er nok bevegelsesmønstre som kan bryte ned de fleste. Formasjonen er veldig lik med 4-3-3 (formasjonen som Eggen spilte).

Mandag er det fotballens festdag. Da tar Rosenborg imot Sandefjord. En første anledning til å slå knallhardt tilbake etter den hardt kritiserte forestillingen mot Strømsgodset sist helg.

– Vi har mye kvalitet fremover og kommer til å skape sjanser og score mål hver kamp. Men for oss er det viktig å bli et jævla bra kollektiv. Så kommer finspillet. Vi møtte ikke opp i Drammen. Trøkker vi ikke til, da blir vi spist av hvem som helst og får ikke vist de offensive kvaliteten vi har, sier Noah Holm.

Publisert Publisert: 16. mai 2022 04:04