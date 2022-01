Bergenser ble verdensmester i junior-VM

Sigurd Henriksen (17) ble verdensmester på 5000 meter i junior-VM på skøyter.

Sigurd Henriksen (17).

Tiden 6.33,16 sikret bergenseren førsteplass, nesten åtte sekunder før nederlenderen Stijn van de Bunt som fikk sølv.

– Dette er ekstremt stort og har vært en drøm lenge, sier Henriksen.

Tiden er også ny banerekord og personlig beste tid for Henriksen på 5000 meter.

Verdt å merke seg er at Olympia Eisstadion i Innsbruck er en utendørsbane der det går betydelig saktere enn innendørs.

– Jeg har vært så nervøs. De siste dagene har vært forferdelige. I natt våknet jeg klokken fire og sov ikke mye etter det. Heldigvis hadde det ikke mye å si for løpet, sier han og legger til:

– Det var et perfekt løp, hvor alt klaffet når det skulle. Beina føltes fine og alt gikk bra teknisk.

Sigurd Henriksen (Fana IL).

Henriksen visste at formen var god nok til seier.

– Men det er alltid usikkert før et mesterskap om det virkelig vil gå. Spesielt når jeg ikke har gått denne distansen i junior-VM, mot de andre motstanderne her før. Jeg hadde troen, men jeg visste at alt måtte klaffe.

– Hva skjer videre i kveld?

– Nå skal jeg i dopingkontroll, så skal jeg lade opp til lagkonkurransene i morgen. Nå kan jeg endelig senke skuldrene. I morgen skal jeg bare gønne på og ha det gøy, sier han.

Emil Pedersen Matre (Fana IL).

Også Emil Pedersen Matre (Fana IL) gikk fredag inn til bronse på 1500 meter med tiden 1.51,533.

Matre fikk også bronse sammenlagt i verdensmesterskapet.