Messis franske fall – Champions League-fadese igjen

Lionel Messis (34) overgang til PSG har blitt alt annen enn en suksesshistorie. Hovedstadsklubben har røket ut av både Champions League og den franske cupen i 8-delsfinalen. Nå får han og stjerneangriperne kritikk.

RØK UT: Lionel Messi og resten av PSG-laget fikk et brutalt møte med Real Madrid onsdag.

Messi har ikke vunnet Champions League siden 2015 og for tredje år på rad røk den argentinske magikeren brutalt ut av turneringen:

Først fiaskotap 2–8 mot Bayern München med Barcelona i kvartfinalen i 2019/20-sesongen.

Deretter tapte «Barca» 2–5 mot PSG i 8-delsfinalen i fjor.

Og nå, for PSG, ble det 2–3 sammenlagt mot Real Madrid, etter at det franske laget så ut til å ha full kontroll med en halvtime igjen.

PSG ledet 2–0 sammenlagt frem til det 61. minutt av returoppgjøret. Da satte veteranen Karim Benzema inn sluttspurten. Spydspissen scoret hat trick på 17 minutter og knuste PSGs store drøm.

Det nærmeste PSG har kommet å løfte Champions League-trofeet var tilbake i 2019/20-sesongen, hvor de spilte seg hele veien til finalen, men Kingsley Coman sikret seieren for Bayern München.

Det meste tyder på at æraen hvor Messi er verdens beste fotballspiller, er over.

Siden ankomsten til Paris har Messi kun lyktes i å høre nettsus syv ganger på 25 kamper. Det er ikke en statistikk som gjenspeiler det vi er vant med å se han levere.

I Barcelona scoret Messi utrolige 672 mål og assisterte 303 ganger på 778 kamper. Det er et målpoengsnitt på 1,25 per kamp. Det er han ikke i nærheten av å levere i PSG.

For de blåkledde fra Paris har faktisk målpoengsnittet hans gått helt ned til 0,75 målpoeng per kamp, hvor majoriteten kommer fra assister.

KONG KARIM: Karim Benzema scoret tre ganger på 17 minutter, Lionel Messi fortvilte.

Det franske hovedstadslaget har aldri klart å vinne den gjeveste fotballturneringen i Europa, og klubbens styrtrike eiere har forsterket laget år etter år for å klare målet om å vinne Champions League.

Denne sesongen var det Sergio Ramos, Achraf Hakimi, Georginio Wijnaldum og Gianluigi Donnarumma, med Messi som den store katalysatoren og gallionsfiguren, som var de nye stjernene som skulle ta PSG til topps i turneringen.

Det gikk ikke denne gangen heller, og for Lionel Messi er det ekstra tungt å møte Real Madrid. Det var hans niende strake kamp uten mål mot den store rivalen gjennom Messis karriere.

Steve McManaman, med en fotballfortid i både Real Madrid og Liverpool, mener PSG aldri vil lykkes i Champions League fordi laget har for mange superstjerner som ikke jobber hardt nok når det gjelder.

– De spiller der de vil spille. Den spissrekken består av tre fantastiske spillere, men de jobber ikke hardt nok når de må. Spillerne er for mektige. De var for mektige under Thomas Tuchel, for mektige under Unai Emery, for mektige under Mauricio Pochettino, sier McManaman til BT Sport.

Rio Ferdinand mener PSG - med så mange stjerner med «store egoer» - er et dysfunksjonelt lag.

- Du har Mbappé, du har Neymar og du har Messi på topp. Du kunne hatt én av dem som «gratispassasjer» så kunne de andre spillerne jobbe for ham. Tre slike gjør det nesten umulig, konstaterer Ferdinand.