Mistet scoop-treneren: – Grace den store taperen

Grace Bullen (25) må klare seg uten brytelandslagets nye kvinnetrener i EM neste måned. Fariborz Besarati, omtalt som sportens Mourinho, sa nylig opp av personlige årsaker – rett etter at han begynte i jobben og før han rakk å komme til Norge.

MYE MOTGANG: Grace Bullen hadde sett frem til å få iranskfødte Fariborz Besarati som landslagstrener. Her Norges desidert beste kvinnebryter under EM for ett år siden – mot polske Jowita Wrzesien i 59-kilosklassen.

Publisert Publisert For mindre enn 30 minutter siden

– Grace er den store taperen i dette. Hun hadde virkelig sett frem til at han skulle komme. Det er ikke en gunstig situasjon så nær en konkurranse, vedgår bryteforbundets sportssjef Erik Rønstad.

Det er han som beskriver iraneren Fariborz Besarati som brytingens (José) Mourinho, etter den legendariske fotballtreneren fra Portugal. Da Norges bryteforbunds ansettelse av Besarati som hovedtrener for Grace Bullen og kvinnelandslaget ble kjent i desember 2020, ble den omtalt som «et scoop».

Han hadde tidligere vært trener for Sverige med stor suksess. Nå skulle han kun fullføre sin trenergjerning i Kina, før han etter OL ville flytte til Norge og bosette seg i Fredrikstad. Så langt kom han aldri. Han startet faktisk – via videolink – 1. november, men terminerte – som det heter – kontrakten i slutten av januar.

KORTVARIG ENGASJEMENT: Fariborz Besaratis kontrakt ble terminert etter få måneder i jobben. Her fra tiden som trener for de svenske bryterne.

Les også «Isbryterne» kaster seg ut i en ny sesong

Den skulle gjelde til over OL i Paris 2024.

– Det var av personlige årsaker, svarer sportssjef Erik Rønstad på spørsmål om årsaker til det brått avsluttede engasjementet.

Han vil ikke gå nærmere inn på disse.

– Vi hadde ingen plan B, sier Rønstad, med tanke på «hva hvis ...»

Det betyr at Grace Bullen må få hjelp av en trener fra sin lokale klubb i Fredrikstad, Atlas, under EM 4. til 10. april. Bullen, som i mai i fjor ikke klarte å kvalifisere seg for OL for syv måneder siden, er eneste påmeldte norske kvinnelige bryter til mesterskapet i Budapest.

Forbundet rekker ikke å skaffe en erstatter for Besarati innen den tid. Spørsmålet er om de klarer det før VM i Beograd i september. Ifølge Rønstad søkte syv til åtte personer jobben da han for noen uker siden lyste ut stillingen «Head coach for the Norwegian female wrestling team». Han sier at det er interessant å gå videre med en av dem.

Sportssjefen forteller at Grace Bullen ut over forbundets har «spilt inn» en kandidat. Erik Rønstad sier imidlertid at Bullens «ønske» per dags dato ikke er i landslagstrenerdiskusjonen.

VG har prøvd å komme i kontakt med Grace Bullen, men hun har ikke svart på VGs henvendelser.

Bullen var skadet i januar og valgte å stå over en stor turnering i Tyrkia forrige uke, der Morten Thoresen (67 kilo) vant sølvmedaljen og Felix Baldauf (97) vant bronsemedaljen.