Britiske myndigheter blokkerer Chelsea-salg – klubben får spesiallisens

Roman Abramovitsj (55) får ikke lenger drive forretninger i Storbritannia. Det kan få dramatiske konsekvenser for driften av fotballklubben Chelsea.

Chelsea-eier Roman Abramovitsj.

NTB

Publisert Publisert For mindre enn 1 time siden

Regjeringen til statsminister Boris Johnson påla torsdag Chelsea-eieren flere sanksjoner, hvilket kan få store følger for fotballklubben ut over at det bebudede salget er satt på vent.

En rekke russiske oligarker får innskrenket sitt handlingsrom i Storbritannia som følge av krigshandlingene i Ukraina, og Abramovitsj er en av dem som har fått fryst sine verdier.

Det innebærer at russeren verken får reiste inn eller ut av landet, og at han kan heller ikke drive forretninger med britiske enkeltpersoner og bedrifter.

Chelsea får en særlig lisens til å fortsette sine aktiviteter og kan altså spille kamper og betale lønn til ansatte også i tiden som kommer. Klubben får imidlertid ikke signere nye spillere, og det skal heller ikke være åpning for å selge klubbeffekter.

Stopper billettsalg

Britiske medier melder videre at det heller ikke blir adgang til å kjøpe enkeltbilletter til kampene, men billetter som allerede er kjøpt, kan brukes, som for eksempel sesongkort.

– Det kan ikke være noen trygge havner for dem som har støttet Putins ondsinnede angrep på Ukraina. Dagens sanksjoner er det siste trinnet i Storbritannias urokkelige støtte til det ukrainske folket. Vi vil være hensynsløse i å forfølge dem som muliggjør drap av sivile, ødeleggelse av sykehus og ulovlig okkupasjon av suverene allierte, sier Storbritannias statsminister Boris Johnson.

Roman Abramovitsj offentliggjorde i forrige uke at han akter å selge seg ut av Chelsea. I en uttalelse på klubbens nettsider het det videre at overskuddet fra salget skal gå uavkortet til å hjelpe ofrene for Ukraina-krigen.

– Som jeg har sagt tidligere, har jeg alltid tatt beslutninger med klubbens beste for øye. I dagens situasjon har jeg derfor tatt beslutningen om å selge klubben, da jeg mener dette er til beste for klubben, fansen, de ansatte, samt klubbens sponsorer og samarbeidspartnere», skrev russeren.

Forbereder bud

Den sveitsiske milliardæren Hansjörg Wyss og den amerikanske investoren Todd Boehly skal være aktuelle som nye eiere i Chelsea. Duoen skal arbeide med et bud på klubben.

Ifølge rapportene skal Abramovitsj operere med en prislapp på rundt tre milliarder pund, tilsvarende 30 milliarder kroner, på London-klubben.

Etter Russlands invasjon av Ukraina har det blitt snakket mye om den russiske rikmannens rolle i Chelsea. Forretningsmannen har tidligere fått kritikk for sine nære bånd til Russlands president Vladimir Putin.

Chelsea har vunnet 19 store trofeer siden Abramovitsj tok kontroll over klubben. To Champions League-triumfer og fem Premier League-titler har funnet veien til premieskapene på Stamford Bridge.

Også London-klubbens kvinnelag risikerer å bli rammet av sanksjonene mot Abramovitsj. Maren Mjelde og Guro Reiten er en del av dette. NTB har vært i kontakt med Mjelde torsdag, men hun ønsker ikke å kommentere saken.