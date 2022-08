Fagermo gliste etter Rekdal-beskjed: – Det er hyggelig

VALLE (VG) (Vålerenga-Aalesund 4–0) Etter at Vålerenga sikret sin femte strake seier, lurte Rosenborg-trener Kjetil Rekdal på hvor alle ekspertene – som ønsket Vålerenga-trener Dag-Eilev Fagermo ut – har blitt av.

– Det er hyggelig, sier Fagermo til VG etter at han får se Twitter-meldingen til Rekdal.

Trenerkollega Kjetil Rekdal la ut følgende melding etter kampslutt:

– Jeg må innrømme at den tøffeste perioden jeg var inne i som trener - den motgangsperioden jeg hadde her. For det første var jeg overrasket, og så er det en storklubb som ikke skal være der vi har vært – så jeg legger ikke skjul på det. Jeg føler vi har stått i det, ikke endret noe og ikke blitt stresset, men vært hard på å jobbe videre med unge talenter og den måten vi spiller på, fortsetter Fagermo.

– Hvordan er det når ekspertene og omgivelsene vil ha deg ut av klubben?

– Sånn er det. Sånn vil det være i en klubb som Vålerenga. Det visste jeg da jeg kom hit. Hvis Vålerenga skal greie å komme dit alle har ambisjoner og drømmer om, må den gjøre det på den måten.

– Jeg beskytter meg selv. Jeg ser hverken på tabellen eller sosiale medier. Så jeg vet ikke hvem som har pratet drit eller kritisert meg. Men vi må innse at seriestarten var for dårlig, så jeg må også tåle kritikk.

Men nå kan Vålerenga-treneren sannsynligvis lese om seg selv med et større glis om munnen. Vålerenga-sommeren har vært en fest. Klubben freste gjennom juli med full pott, og totalt tretten scoringer mot Kristiansund, Sarpsborg 08, Viking og Jerv.

Vålerenga har scoret fire eller mer i sine tre siste kamper: 4–2 mot Viking, 5–2 mot Jerv og 4–0 mot Aalesund. Det skal aldri ha skjedd før i klubbens historie, ifølge Discovery.

Stortalentet Odin Thiago Holm viste råskap da han steg til værs og headet Oslo-klubben i ledelsen etter en corner da kampen var en time gammel.

Osame Sahraoui fulgte opp med en suser i lengste hjørnet. «Sluttprodukt» har ikke vært hans mellomnavn i år og Sahraoui pekte mot eget hode i den ville målfeiringen.

– Deilig å få enda en (scoring). Vi har hatt mye nedturer og oppturer, så det er deilig at vi har en opptur nå. Eneste vi må gjøre er å fortsette og ha den selvtilliten på en ydmyk måte og ta seks på rad nå, sier Sahraoui til VG.

fullskjerm neste JUBELGJENG: Henrik Udahl, Odin Thiago Holm, Osame Sahraoui og Amor Layouni. 1 av 3 Foto: Javad Parsa / NTB

Vålerenga-trener Dag-Eilev Fagermo etterlyste tempo og «løp gjennom forsvarsfemmeren» etter en første omgang der laget hans dominerte, uten å skape bøtter av sjanser.

Etter hvilen steg både tempoet og temperaturen på Intility. Aalesund-stopper David Fällman var borti Vålerenga-spiss Henrik Udahl, som kom stormende inn i feltet.

Udahl stupte i kunstgresset, før han freste mot dommer Rohit Saggi.

Men Udahl skulle uansett få sin revansj mot svensken. 3–0 kom etter en duell mellom de to, der Vålerenga-spissen fikk kranglet med seg ballen.

– Veldig deilig med scoring og seier, kan ikke bli bedre enn det, sier Udahl til VG.

Like før slutt satte Seedy Jatta inn en etterlengtet scoring som sørget for en 4–0-seier.

DRIBLEGLAD: Osame Sahraoui tar seg forbi en skliende Nenass. Kristoffer Barmen (bak) fotfølger Vålerenga-spilleren.

