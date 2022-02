Kunstløpfall fjernet fra sosiale medier etter storm av hets

Den 19 år gamle kinesiske kunstløperen Zhu Yi er utsatt for massiv hets på kinesiske sosiale medier etter at hun falt på isen. Så ble videoen av fallet fjernet.

SKUFFET: Zhu Yi var oppløst i tårer da hun takket hjemmepublikumet for støtten etter sin mislykkede opptreden søndag.

Den amerikanskfødte 19-åringen Zhu Yi har fått det til å koke på kinesiske sosiale medier etter at hun falt i under hennes opptreden i kortprogrammet i kunstløp søndag.

Hun er vokst opp i California og het tidligere Beverly Zhu, men har gitt avkall på sitt amerikanske statsborgerskap og representerer Kina i årets OL.

Zhu Yi falt tidlig under løpet sitt og senere krasjet hun i vantet. Dermed fullførte hun med den laveste poengsummen i konkurransen.

Hard kritikk på Weibo

Videoen av fallet gikk som en farsott på det kinesiske sosiale mediet Weibo. Ifølge CNN tok emneknaggen «Zhu Yi Has Fallen» fullstendig av, og videoen ble sett over 200 millioner ganger i løpet av få timer.

– Dette er vemmelig, står det i en kommentar som fikk 11 000 likes, skriver CNN.

Andre brukere stilte spørsmål ved hvorfor en amerikanskfødt kunstløper ble valgt til å representere Kina foran en utøver som er født i landet.

I motsetning til de skarpe kommentarene på Weibo fikk hun støtte fra publikumet i kunstløparenaen. Med øynene fulle av tårer bukket hun for hjemmepublikumet som applauderte henne, på tross av en mislykket opptreden.

Fjernet videoen

Men etter den voldsomme spredningen på nettet forsvant plutselig videoen. Flere medier, som CNN, Fox Sports og ABC News, melder at alle store emneknagger og videoer av Zhu Yis fall ble sensurert på Weibo senere søndag.

– Jeg tror at fordi jeg bommet på det første hoppet var jeg nervøs og følte et stort press på å lande det siste hoppet, sa Zhu Yi, ifølge Fox Sports

– Jeg er lei meg og litt flau. Jeg tror jeg følte et stort press fordi jeg vet at alle i Kina var veldig overrasket over valget av laguttaket i konkurransen og jeg ville så gjerne vise dem hva jeg er i stand til å gjøre, men dessverre klarte jeg det ikke.