Rekdal kjøper midtstopperen fra gamleklubben: – Ingen dårlig samvittighet

Med Sam Rogers (22) på plass på Lerkendal er Kjetil Rekdal ferdigkjøpt på midtstopperplass. Han har ingen dårlig samvittighet for å hente fra sin tidligere klubb HamKam.

Først tok den tidligere HamKam-treneren med seg assistenttrener Geir Frigård til Rosenborg, og nå henter han en av opprykkslagets beste spillere.

– Sånn er denne bransjen, sier Rosenborg-treneren – som forlot HamKam rett før jul i fjor da han fikk jobbtilbudet på Lerkendal.

Torsdag bekrefter Rosenborg at også Sam Rogers kommer fra Hamar og blir klubbens eiendom ut 2025-sesongen. Ifølge VGs opplysninger betaler Rosenborg drøyt seks millioner kroner nå for den duellsterke og relativt hurtige midtstopperen, men bonuser kommer i tillegg.

Og Rekdal mener HamKam bør være fornøyde med verdistigningen de har hatt på Rogers det siste halvåret. Amerikaneren kom på lån i fjor sommer og signerte fast avtale med HamKam etter opprykket. Men selges nesten umiddelbart.

– Jeg vil heller snu det rundt og si at HamKam får et bra salg. Jeg har ingen dårlig samvittighet for denne overgangen i det hele tatt. Det er heller en bekreftelse på at alle involverte i HamKam har gjort en god jobb det siste halvannet året. Og de har fortsatt masse gode spillere igjen, HamKam! garanterer Kjetil Rekdal.

Han bekrefter samtidig at utgangspunktet er å spille trebackslinje i Rosenborg den kommende sesongen. Rogers var høyrestopper på Briskeby og er tiltenkt samme rolle i sort og hvitt. Og nå er Rekdal ferdighandlet på midtstopperplass med Rogers og argentinske Renzo Giampaoli inn.

– Nå har vi spennende unge spillere i Håkon Røsten og Mikkel Ceïde og får tilbake Pavle Vagic etterhvert. Markus Henriksen er midtstopper per nå. Han har vært god der, så får vi bestemme oss i løpet av en kamp eller to. I tillegg , vurderer Rekdal om posisjonen til landslagets tidligere midtbanespiller.

Etter å ha blitt RBK-klar, innrømmer Sam Rogers at ting har gått fort for ham i norsk fotball.

– Jeg hadde en god sesong i fjor, gjorde det bra i andre halvdel av sesongen og satte meg selv i en god posisjon for å bli lagt merke til. Når en sånn mulighet som dette kommer, kan du ikke si nei, sier Rogers til VG.

– Hvor mye har Kjetil Rekdal å si for at du blir Rosenborg-spiller?

– Han er en trener som jeg spille for. Jeg kan ikke si om Rosenborg hadde ønsket meg om han ikke hadde vært der, det vet jeg ikke, men forholdet vårt er kjent, og når han ønsket meg, så var det umulig å si nei, sier Rogers – som selv beskriver seg som følgende midtstopper:

– Jeg er rolig med ballen, kan slå gode pasninger og bygge spille bakfra. Men samtidig har jeg bra tilstedeværelse, kan gå i dueller og lese spillet, sier amerikaneren.

