Kleveland med sjokk-exit fra OL: – Fryktet det

ZHANGJIAKOU/OSLO (VG) Marcus Kleveland var Norges største gullhåp i slopestyle. Nå er OL-drømmen over før den startet.

RØK UT: Marcus Kleveland klarte ikke å leve opp til forventningene. Han er ute av OL.

Kleveland er regjerende verdensmester i slopestyle og har vunnet øvelsen i X Games to ganger. Han vant også verdenscupen sammenlagt i fjor.

I OL-bakken fikk han det langt tøffere. Det norske håpet i snowboard falt i første run i kvalifiseringen og kjørte svært uryddig i andre run. Da var han nedi med hånden og var ustø flere ganger.

Han kjørte inn til 11. plass, med bare 12 plasser i finalen. Det tok en stund, men til slutt ble 22-åringen skjøvet ut av plassene som sikret finale.

– Det er ikke den beste følelsen. Jeg hadde dårlige treninger de første dagene, men en god trening før finalen. Når jeg har en god følelse, går det aldri bra. Det var det jeg fryktet i dag også, sier Kleveland til VG etter sitt andre run.

– Mange har slitt her, har snøen vært et problem?

– Det var kjempebra på trening, men så startet kvaliken og farten var helt annerledes. Det var bare rart generelt, og jeg er «bummed» over det, gullfavoritten.

Heller ikke Mons Røisland er fornøyd med OL-løypene,

– Det er en veldig krevende løype. Mange ekstremt flinke snowboardkjørere sliter og faller her. Det kan lønne seg å holde litt tilbake, sier 25-åringen.

Han beskriver løypen som «lang og brutal» og helt ulik alle andre løyper slopestylekjørerne ellers må handskes med.

– Det er veldig mye vind her. Her nede kjenner man det ikke, men der oppe blåser det godt. Det er mye vind nedover, og det har det også vært på trening, så vi har ikke fått en bra følelse her. Det har vært vanskelig og skummelt å presse seg gjennom, sier Røisland.

Nå ser Kleveland fremover mot neste OL-konkurranse, som er Big Air tirsdag 15. februar.

Kleveland OL-debuterte for fire år siden, men også den gangen mislykkes han og endte på sjetteplass.

Sportssjef Per Iver Grimsrud og landslagstrener Marius Håker testet positivt for corona før OL og kom seg ikke til Kina. Dermed er snowboarderne uten ledere i lekene.

– Trenerne skulle selvsagt vært her, kjørt med oss og lagt litt taktikk. Jeg stilte opp for Hanne (Eilertsen) i går, og vil stille opp for Ståle og Mons i morgen. Vi har et av verdens mest sammensveisede landslag, sier Kleveland.

Ståle Sandbech og Mons Røisland er begge godt innenfor topp ti og er i rute til en finaleplass.

Sandbech tok OL-sølv i slopestyle for åtte år siden. Det var første gang øvelsen sto på OL-programmet. Han har også en rekke topplasseringer i verdenscup og X Games.

Røisland har aldri stått øverst på pallen i X Games, men har fire pallplasser på merittlisten fra den prestisjetunge konkurransen. Bærumsgutten har også to verdenscupseire.

Saken oppdateres.